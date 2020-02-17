遠東航空爆發付不出員工2個月、近億元的薪水，將導致大量的員工非自願離職，北市勞動局為此在各個就業服務站啟動獨立作業櫃台，設置「遠航勞工單一窗口」受理遠航勞工申請失業認定、求職登記等服務案件，並有56家廠商釋出901個工作機會，平均薪資達3萬8564元，願意優先面試有意轉職的遠航勞工。

勞動局長陳信瑜表示，就服處6日上午已辦理第一場遠航就業資源說明會，除現場說明外，就服處也以問卷形式進行遠航勞工的就業意向調查，在回收的130份問卷中，以傾向舉辦航空業專案徵才者最高，占7成7；第二高則是希望提供失業給付請領資訊，占7成3；第三高為希望提供就業媒合資訊，占6成5；另有9成8的填答者，願再次與會。

陳信瑜指出，以遠航案來說，第一場參與的勞工近百人，透過現場說明申請失業給付請領流程、職業訓練生活津貼、提早就業獎助津貼等就業保險給付資訊，及Q＆A座談，對勞工需求做出最即時的回覆，勞動局會視勞工需求，持續辦理就業資源說明會，並開發廠商釋出職缺，積極協助勞工就業媒合。

北市就服處提醒遠航勞工，就業意向調查問卷已透過勞方代表轉傳填答網址，預計開放填答至本月底；有就業服務疑問也可洽就業服務專線02–23085231或各就業服務站，就服處將提供後續就業協助。

(中時 )