春天即將到來，有「繆思女神的項鍊」之稱的台灣原生種植物「馬醉木」，已在台北典藏植物園「溫帶植物區」悄悄盛開，宛如一串串隨風飄逸的白色小風鈴，經常吸引許多遊客前來一睹丰采。北市公園處表示，馬醉木繽紛的花況預估只有2周，現在正是欣賞馬醉木的最佳時機點，再不「手刀」前來就要等明年了。

新冠肺炎影響，高中、國中、國小學生寒假延至25日開學，公園處表示，台北典藏植物園收集了許多好玩的植物，學生因延後開學不知往哪去，可來這裡認識植物，做更有意思的自我學習，並感受「繆思女神的項鍊」馬醉木的優雅風采，而馬醉木漂亮的花況預估僅剩2周，要看要快。

公園處圓山公園管理所主任賴丞賦說明，馬醉木全株含有「木藜蘆毒素」，會刺激「迷走神經」，造成呼吸循環功能失調及產生嘔吐、呼吸麻痺及神經麻痺等症狀，輕微中毒症狀和喝醉類似，才有馬匹因誤食而中毒、有如醉酒的稱號，所以呼籲家有幼兒與寵物的民眾，不宜種植，以免誤食造成危險。

公園處補充，台北典藏植物園是充滿植物智慧的殿堂，民眾除了到此可仔細觀察溫帶植物區的馬醉木外，其他氣候分區的植物也非常值得欣賞，園區開放時間為每周二至周日上午9時至下午5時（周一休館、遇國定假日或特殊假日將順延休館）。

(中時 )