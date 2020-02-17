桃園居家檢疫和隔離數量大，多達逾2000人，不時出現慢性病或一般不適的情況，過去就醫都得大陣仗隔離診治，桃園市衛生局結合33家醫療院所推出「通訊診療就醫服務」，透過視訊由專業醫師問診，由家屬代為取藥，避免過多接觸。

桃園目前居家隔離者有16人、居家檢疫者1969人，全都要自主管理14天。衛生局醫事管理科長陳效君表示，部分接受居家檢疫或居家隔離的民眾，跟一般人一樣，偶有身體不適或鬧肚子等非屬上呼吸道感染或發燒症狀，有就醫需求，但卻不能搭乘大眾運輸工具，必須電聯防疫專線後，由家屬開車或聯繫救護車接送，到院後也要啟動隔離走道和病房分流，若只是小病痛，浪費醫療人力也增加感染風險。

陳效君說，像是日前就有慢性疾病患者下肢腫脹請求就醫，因此衛生局協調全市3家醫院及30家診所，透過「名醫實時通（Dr. here on line）」APP，讓隔離的民眾以通訊診療問診，醫師了解病症並開藥，家屬就可持健保卡、居家隔離或檢疫單影本，代為領藥，降低社區感染風險。

桃園市長鄭文燦17日也在防疫會議上表示，因應居家檢疫人口節節攀升，里幹事每日都要追蹤、甚至民政和社政人員也來幫忙，他指示只要協助檢疫工作者，全納入手機通訊費用補助範圍，追蹤個案達10人以下者貼補1000元、11人以上者貼補1500元。

(中時 )