大陸商務部17日公布數據顯示，1月大陸實際使用外資875.7億元（人民幣，下同），年增長4％。按美元計，實際使用外資額為126.8億美元，年增長2.2％。

《中新社》報導，大陸商務部指出，這個增速基本延續了去年以來的平穩增長勢頭。從行業來看，高技術產業吸收外資繼續保持快速增長，1月，大陸高技術產業實際使用外資313.5億元，較去年同期增長27.9％，占同期吸收外資總額比重達35.8％。外企對高技術產業的投資7成都流向服務業，其中資訊服務、研發與設計服務實際使用外資分別增長56.6％和39.2％。

從國家來看，1月新加坡、南韓、日本對陸投資大增，其中南韓投資額約為去年同期的2.6倍，受大陸—東協自貿區升級版生效等利多因素推動，東協國家對陸投資額較去年同期增長44.8％。

此外，有分析人士表示，綜合大陸在市場規模、產業配套能力等方面的優勢，新冠肺炎疫情對大陸吸收外資影響有限。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，目前外企對陸投資已集中於服務業而非製造業，投資動機也從「成本驅動」轉向「市場驅動」，也就是看重的是大陸廣闊市場，而不只是勞動力、土地等要素成本，這兩個變化意味著新冠肺炎疫情對大陸吸收外資的影響是短期、有限的。

(旺報 )