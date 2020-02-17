高雄市長韓國瑜17日到旗山區南新社區照顧關懷據點，與長輩一同活動及為長輩打菜，並與李柯梗奶奶現場合唱歌曲「望春風」。

旗山最高齡人瑞志工105歲李柯梗，當志工不遺餘力，由貼身志工陪同，親自拜訪獨居老人，關心他們的生活起居。有趣的是，這些受到李奶奶關心的獨居老人，年齡比李奶奶還小，韓國瑜肯定她的付出。

以種植香蕉著稱的旗山溪洲，向來有長壽村之稱，旗山區半數人瑞皆居住在此。這些高齡長者，平時的休閒娛樂就是前往南新社區照顧關懷據點「心學園」報到。

韓國瑜表示，社區照顧關懷據點除了讓長輩可就近在社區有健康促進課程、共餐服務可使用外，近年也有愈來愈多輕度失能與輕度失智高齡長輩在居住的社區據點上課，達到預防及延緩失能功效。2019年度高雄市積極布建，共增加47個關懷據點 ，目前有320個社區照顧關懷據點。

社會局說，未來希望有良好經營經驗的社區照顧關懷據點，能加值為「長照2.0計畫」的C級巷弄長照站，提供更完善的照顧功能，使高雄市成為高齡宜居的友善城市。

(旺報 )