桃園飯店業受到新冠肺炎疫情衝擊嚴重，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮、桃園市旅館公會理事長邱照進、中華民國旅館公會全聯會副理事長陳盈瑞17日聯名發出「致交通部長林佳龍的公開信」，指出飯店、旅宿業「快撐不下去了」，提出應依應員工數給予實質補貼、中央專款補助房屋稅、地價稅稅額，以及地方稅分期繳納等三訴求。

桃園喜來登酒店，目前桃園飯店住房率普遍只剩下二成，遠不及去年同期的八成，餐飲業績更只是去年的四到五成，客房到三月底預估損失2,000萬元、餐飲損失1,700萬元。只能讓宴會以延期代替取消、將訂金轉換成商品券或餐券、鼓勵企業將預算拿來購買優惠餐券送員工等方式「停損」；以及推出專案客房優惠，結合在地旅遊觀光資源規劃各式異業合作案、外送餐盒等方式「開源」，以降低疫情衝擊。

桃園飯店業者指出，這波疫情「並非沒錢消費、而是客人不出門」，住房、餐飲退訂嚴重，快讓飯店業撐不下去了，政府應將經經費花在刀口上，實際的紓困救助方案，遠比鼓勵消費的振興經濟券、或員工教育訓練補助費等一些奇怪的補助措施、來得實際多了，如果全國將近60萬的住宿服務業員工都失業了，還會有消費或教育訓練的需求嗎？

因此，桃園飯店、旅遊相關公會理事長聯名提出三點建議。第一，為依去年度勞保納保員工數給予一定比例實質補貼，如此一來方能降低或。延緩旅宿業者因這波疫情影響，在不得已情況下要求員工放無薪假或是裁員。

第二、中央專款補助，以地價稅、房屋稅為計算基準，補助全年或部份月數的稅額，以減輕業者經營成本。第三、若是中央補助不足，建議包括地價稅、房屋稅、娛樂稅等地方稅可以暫緩一年再繳納或是分期繳納。

(工商 )