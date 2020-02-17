畢書盡（Bii）14日宣布閃婚，對象不是交往8年的粉絲女友Jessie，而是在一起約半年的H小姐；消息曝光後，與他去年5月已分手的Jessie，連日來轉貼自己與閨密的對話截圖，內容多是討拍、爭取同情，疑似炒新聞熱度；本報今(17日)接獲讀者爆料，透露Jessie個性強勢，「因她缺乏安全感、滿控制Bii，經常限制他交友」，Bii很早就發現自己與她個性不合，兩人交往以來Bii一直過得很不開心，但因畢個性溫和又念舊，一直認為自己有責任照顧女方，才會與女方數次分分合合仍拖了8年，去年五月雙方達成協議、和平分手，Bii周遭友人都知情，「絕對沒有什麼半夜趕女方出門這件事」。

畢書盡力挺做公益，愛護浪浪。（CHECK2CHECK提供）

爆料者指出，Bii與H小姐交往後個性開朗許多、更能自在做自己。透露H小姐是位成熟、尊重他的氣質女生，兩人交往半年，Bii就認定對方是值得牽手一輩子的伴侶，決定先成家、完成終身大事後再衝刺事業。對於連日來被爆負面新聞，Bii一直沒有多做回應，就是念在與Jessie過往情份，寧可挨轟被指負心漢，也不願再傷害任何人。

Jessie去年與Bii分手多久也另結新歡，還曾被友人看到在餐廳甜蜜共餐，如今雙方都有另一半、展開新生活，女方卻選在此時大做文章，意圖不免令人質疑；Jessie這幾天連續貼文，有人為她抱不平，也有人質疑炒作，她昨再度發文表示，「對於不諒解我不理解我、覺得我在炒新聞熱度或是對於前任在批評的人同樣也謝謝你們。」至於Bii宣布閃婚後掀起一連串風波，他所屬的老鷹音樂表示：「感情的事情只有當事者最清楚狀況，也是兩人之間的事情，懇求別讓這事情佔用社會資源，也希望大家各自有幸福發展的空間。」

(中時 )