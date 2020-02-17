補教名師劉毅（本名劉曉山）涉嫌偽造前特助印文、簽名，申請變更4間補習班的共同設立人，遭依偽造私文書等罪嫌起訴。台北地院今開庭，劉毅喊冤表示，這是循往例作業，設立人只是單純掛名，不影響政府管理的正確性。

檢方起訴指出，劉毅從2010年10月10日起，聘僱李姓女子擔任個人特助，除負責劉毅交代事務，亦須管理「劉毅英文」旗下學信、學善、學勤、學智4間補習班，同時擔任其中3間的設立人與共同設立人。

李女2018年3月初接獲開除通知，4月即委請律師發函通知劉毅英文，要求給付資遣費，同時不能再使用她的名義擔任設立人，劉毅竟因此指示另名紀姓特助，未經李女授權，偽蓋李女等人印文、簽名後，向台北市教育局申請變更補習班設立人，李女直到接獲教育局通知，才驚覺遭冒名提告。

劉毅今至北院開庭，辯稱是循往例進行，檢察官也曾經處分不起訴，他和記姓助理都是冤枉的。

紀女的律師也強調，所有補習班的設立人都是單純掛名，不是實際負責人，無論設立人如何變更，都不影響教育局管理的正確性。

(中時 )