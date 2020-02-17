義隆電子(2458)短線首季受到新型冠狀病毒疫情衝擊，首季營收恐難逃季減風險，法人也估計幅度將達2成，惟就長線來看，義隆電觸控板在消費型筆電機種市占率高，加上微軟主動筆協定由MPP1.5轉進2.0，單價將提升，義隆在帶筆觸控領域深耕已久，將進入收割期，都將成為義隆重要營運動能。

義隆電去年第四季營收27.13億元，年增加19%，單季毛利率46.81%，營業利益率23.12%，稅後獲利9.81億元，稅後每股獲利3.23元，本業獲利符合預期，主要是業外收益來自認列旭暉評價利益3.8億元，以及稅賦共回沖2.15億元。

義隆第一季受大陸組裝與外包大陸生產影響，預估淡季效應較顯著，面對新型冠狀病毒，義隆儘管表示，客戶訂單需求未有變化，惟觸控板因外包大陸昆山與重慶生產，以及MCU(微控制處理器)由陸廠組裝，故兩產品線最受疫情干擾，整體而言，法人則預估，義隆第一季營收恐季減少2成。

就長線來看，義隆電觸控板在消費型筆電機種市占率高，而後導入商務機種，加以競爭對手投入資源減少，使得義隆電市占率逐步攀升，且隨著觸控板大尺寸化帶動單價提升，也有助於營運擴增。

另外，義隆在帶筆控處上積極投入，隨著微軟主動筆協定由MPP1.5轉進2.0，因功能複雜度提升，單價將提升30%，也有助於毛利率提升。

(時報資訊)