高端疫苗(6547)與美國國衛院(NIH)簽約，同步參與NIH新冠肺炎疫苗開發，目前公司已安排合乎生物安全規範的動物活體實驗室，將開始執行動物試驗。高端疫苗將積極諮詢官方主管機關，力拚今年上半年完成動物試驗，並規劃執行在台灣的人體臨床試驗，以驗證新冠肺炎(COVID-19)候選疫苗的安全性與療效。

被問及是否已和台灣相關單位溝通，高端指出，公司自已可以做到的會立刻進行，要法令輔導的將會積極和政府單位溝通，至於是否會用緊急模式來開發新冠肺炎疫苗，高端則是說，這需要看疫情未來發展的情形而定。而緊急病情和平常病情開發的差別主要是法規的要求，就算是緊急也需要安全，要有一個是動物試驗、另一個是一期臨床，至於平常要做到三期臨床才可以。

至於和美國國衛院如何分拆的商業模式，高端說，因為新冠肺炎疫情十分緊急，現階段還沒有談到這麼細節的部分，先把大架構談好，細節再慢慢來談。假如未來疫情沒有這麼緊急，或是漸漸消失，高端說，也許就會停止試驗，但這些累積的經驗就會對後續未來更多疫苗的發展奠定更好的基礎。

本次美國NIH所開發的COVID-19候選疫苗，是採用NIH過去針對SARS、MERS-CoV所建立的冠狀病毒抗原製備平台(基因重組棘蛋白表達系統)進行開發，並藉由過去MERS疫苗的開發經驗，快速建立了COVID-19疫苗製備與動物試驗設計。美國NIH也正在同步執行各項臨床前試驗，以準備盡速展開人體臨床試驗，美國NIH評估本項產品有機會在今年第二~三季啟動人體臨床試驗。

美國NIH為全球最大型的生物醫學研究機構，旗下有超過2萬名研究人員，其中有6,000位科學家擁有獨立實驗室；2019年的研究預算近400億美元，研發成果豐碩，迄今已有160位NIH研究人員或贊助對象取得共94座諾貝爾獎。NIH旗下的NIAID是全球最重要的公衛研究單位，能對重大急性傳染病，例如：Ebola、MERS、Zika、SARS等作出最快速反應，也是目前全球針對新冠肺炎(COVID-19)疫苗開發速度最快的研發單位。

高端疫苗在2月16日與美國國衛院(NIH)完成合作合約簽署，美國國衛院將提供其最新研發的新冠肺炎(COVID-19)候選疫苗與相關生物材料，提供高端疫苗在台灣進行動物試驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據。

(時報資訊)