市場預期新冠肺炎疫情對經濟影響可控，上周股票型ETF及債券型ETF同步各別吸金逾百億美元。

在股票型ETF方面，財報利多推升美股再創新高，資金持續流入整體股票型ETF，依據統計，截至2020年2月14日過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF獲資金淨流入102.4億美元，其中以美國股票型ETF獲資金淨流入61.2億美元最多，全球股票型ETF獲資金淨流入36.8億美元次之，日本股票型ETF為資金淨流出4.6億美元，新興市場股票型ETF則為小幅資金淨流入，然中國股票型ETF則由資金淨流入轉為資金淨流出14.5億美元。

過去一周債券型ETF獲資金淨流入107.9億美元：以地區來觀察，美國債券型ETF流入金額68.2億美元最多，全球債券ETF獲資金淨流入金額12.3億美元居次，新興市場債與新興當地貨幣ETF均獲資金淨流入；若以投資信評類別觀察，投資等級債ETF獲流入金額79.8億美元最多，高收益債券ETF則為資金淨流入7.8億美元。

過去一周外資於亞股市場買賣互見，其中以印度股市獲買超2.3億美元最多。市場對於中國政策仍有期待，南下資金大幅增加、然北上資金下滑。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾指出，依照疫情影響經濟的往例來看，經濟活動趨緩、恐慌情緒衝擊金融市場的期間都是短期的，通常政府會祭出紓困政策來緩和經濟下行風險；相較於短期市場的震盪，我們更關注長期成長動能與投資機會，科技仍是驅動新興市場成長的重要動能，包含電子商務、數位銀行、行動運算等領域都是帶動這幾年新興市場成長的重要動能，而AI、自動駕駛、機器人與物聯網等相關產業目前也持續吸引投資，預期這將為新興市場帶來強勁的長期前景。

(時報資訊)