美國企業好會賺，帶動美股指數上周再締新猷，並為美股基金再添資金動能。觀察最新EPFR數據，美股基金上周再以31.14億美元的淨流入，連兩周蟬聯全球股票基金吸金王。全球新興市場股票基金買氣緊追在後，單周吸金再進一步擴大至22.75億美元，順勢推升連續吸金周數來到第16周。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊市場投資信心，所幸，美國企業獲利亮眼，除了帶旺美股頻創新高，其他股市買氣也跟著回溫，上周除了拉美基金仍小幅流出，其餘主要股票基金都有資金流入，特別是美股基金和全球新興市場基金資金動能最強勁，分別流入31億美元和22億美元。

林雅慧分析，受到疫情影響，市場近期開始下修全球第一季經濟展望，其中又以中國遭下修幅度最大。不過，隨著企業陸續復工，加上各國對疫情的了解與掌控獲得提升，市場也跟著止穩回升，市場預期第二季全球經濟成長有望出現反彈。

摩根美國科技型產品經理黃奕栩指出，最新美銀美林調查報告顯示，全球基金經理人對科技股的看好度持續提升，多數經理人也認為今年ISM製造業指數可望來到52-54的高點，並且已連續3個月將投資組合的現金水位維持在4.2%，為2013年3月以來最低。樂觀氣氛也展現在股票比重上，回答加碼股票的經理人比率也來到17個月新高，並且持續最看好具有高度成長性、景氣循環連動高特性的科技產業。

(時報資訊)