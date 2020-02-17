新冠肺炎疫情升溫，民眾紛紛取消國外旅遊行程，很多不知退費權益如何保障，新竹縣消費爭議諮詢專線1950，近1周有1百餘通詢問案件，其中有1成是6月23日到30日的國高中畢業生取消出國部分，政府並未納入國外旅遊定型化契約第14條辦理。

新竹縣消保官羅鈞盛指出，新冠肺炎疫情，教育部宣布延後開學，暑假延到7月15日開始，但有些國三或高三學生6月23日畢業後就要出國，因政策改變6月30日或7月1日才畢業，被迫取消出國，交通部並未考慮這類型消費者退費問題。

目前公布旅客參團解約退費原則中，在6月23日到30日取消出國的學生及家長，並無法比照國外旅遊定型化契約第14條，因不可歸責於雙方當事人的事由可以解除契約，旅客只付護照及代墊住宿等行政規費。

羅鈞盛說，他已向行政院消保處反應上述問題，消保處原則上同意，國高中畢業生及家長取消出國退費，應比照國外旅遊定型化契約第14條辨理，將會請交通部觀光旅遊局讓旅行業者配合辦理只收行政規費。

羅鈞盛並說，新冠肺炎疫情讓原本計畫出國的民眾因恐慌取消旅程，不少是非疫區國家如泰國，屬國際疫情及建議等級第一級注意，民眾任意解約後，旅行社依國外旅遊定型化契約第13條扣行政規費外，並依取消行程日期的遠近，收取旅費總價5到50％的問題。

國際疫情及建議等級第二級警示如新加坡，如取消旅程，則依國外旅遊定型化契約第15條，不論日期扣行政規費外，並要付旅費總價的5％。

政府宣布中港澳為第三級警告，禁止所有航班入境大陸，民眾取消行程，旅行社要依國外旅遊定型化契約第14條辦理，僅扣行政規費。

(中時 )