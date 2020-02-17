在「電池門」事件之後，為了讓使用者對於 iPhone 的電池壽命有更好的了解，蘋果在 iOS 11.3 當中加入了效能管理以及電池健康度查詢工具。為了進一步協助用戶延長電池壽命，事實上在 iOS 13 之中蘋果悄悄加入了「最佳化電池充電」(Optimized Battery Charging)功能，可以優化充電過程，延長電池壽命。

事實上在 iOS 13 當中，蘋果早已加入了「最佳化電池充電」功能。不過在近期這一個特性又成為討論話題。根據蘋果的說明，「iOS 13 和以上版本的「最佳化電池充電」功能的設計目的，是藉由減少 iPhone 處於完全充電的時間來減少電池的耗損，並提升使用壽命。如果啟用此功能，當 iPhone 在特定狀況下充電到 80% 以上時，將會暫緩充電。iPhone 使用裝置上的機器學習技術來瞭解你的日常充電習慣，因此只有在 iPhone 預測即將長時間連接充電器時，「最佳化電池充電」才會啟動。此演算法的目標是確保 iPhone 在拔除電源時仍為充飽電的狀態。」當這項功能啟用時，鎖定畫面會跳出通知(notification)，顯示 iPhone 預估會在何時充飽電。如果需要 iPhone 更快充飽電，可以觸碰並按住該通知，然後點選「立即充電」。

根據蘋果說明，若要使用「最佳化電池充電」功能，需要授權開啟一些設定。因為最佳化充電的設計是只有在長時間停留的地點才會作用（例如住家和工作地點），當使用習慣較常變動時（例如旅行），此功能就不會作用。因此，必須先開啟部分位置設定，「最佳化電池充電」功能才會啟動。此功能所使用的位置資訊並不會被傳送到 Apple。以下是必須啟用的設定列表：(1)「設定」>「隱私權」>「定位服務」>「定位服務」。(2)「設定」>「隱私權」>「定位服務」>「系統服務」>「系統自訂」。(3)「設定」>「隱私權」>「定位服務」>「系統服務」>「重要位置」>「重要位置」。

智慧型手機的電池原本就是消耗品，不良的充電習慣與使用習慣會影響電池壽命，導致耗損更快。根據鋰電池的充電特性，為手機充電時間，要避免短期間內多次拔插來充電、避免讓電池在充到 100 % 持續維持此狀態、避免在充電時同時使用大量耗電的應用程式(例如玩遊戲)。此外鋰電池也最怕沒電，盡量能充電的時候就進行充電，不要等到電量過低才充電。以上都是更好維持電池壽命的使用方法。

(中時電子報)