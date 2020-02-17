立法院國民黨黨團今呼籲，中央應啟動防疫指揮中心一級開設，由副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官；對此新北市長侯友宜今受訪時表示，面對疫情不能掉以輕心，新北市在過年期間已提升開設至一級指揮，希望地方、中央一條心，「若能儘速啟動一級開設更好。」

侯友宜表示，疫情轉換過程中，中央由誰擔任指揮官，其實不是重點，重點是大家能同心協力，尤其這波疫情涉及經濟紓困、民政體系甚至教育體系，僅由衛福部一個單位很難全面指揮，中央在橫向聯繫上應更緊密，才能往上提供，因次建議中央，地方已經開設一級很久，上下應該一條心，若能一級開設最好。

媒體追問，是否認為一級開設會造成人心惶惶？侯友宜說，新北市因為有山有海，一開始又面臨口罩、生產線問題，需要跨局處同心協力備戰，只有市長跳出來才能通盤指揮，「當然中央也有他的考量，地方絕對給予尊重，不管二級、一級，只要能夠溝通無礙，同心齊力最重要。」

(中時 )