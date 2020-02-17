櫃買中心今（17）日公告指出，特藝石油能源公司上櫃之臺灣存託憑證（代號911613，簡稱特藝-DR）新增列預收款券方式交易之事由並併案繼續於證券商營業處所停止買賣。

櫃買中心表示特藝石油能源公司因未於規定期限公告申報109年第1季財務報告，櫃買中心依規新增該公司臺灣存託憑證採預收款券方式交易之事由。又特藝石油能源公司前因向新加坡交易所申請停止交易，其臺灣存託憑證已自105年6月2日停止櫃檯買賣迄今，故櫃買中心併案繼續停止其臺灣存託憑證在證券商營業處所買賣。

(工商 )