儘管新冠肺炎的疫情還在火頭上，但中國這座世界工廠已經等不及要復工了。據《日經新聞》報導，在停工快3星期後，日本豐田在中國有4間工廠，今（17日）廣州、吉林長春工廠復工了，預計明天（18日）天津工廠復工，下周一（24日）四川成都工廠再復工。

綜合外電報導，日本豐田在中國的工廠今明兩天復工三間工廠後，全部產能加起來也只有年前的一半，針對中國工廠復工的事情，社長豐田章男指示，目前當地零件工廠的情形還不是很明朗，豐田工廠復工須在安全第一下進行。

據報導，位於廣州的豐田工廠今天有上千名員工上班，一人負責體檢，防疫從嚴戒備，連入廠的汽車輪胎都要消毒才行，廣州工廠有3條產線，據內部員工透露：「今天只有一條產線能夠運作。」

另一方面，馬自達的江蘇工廠今天也開工了，不過為了防止感染並未全員上班，產能未全開。

日產汽車位於廣州的工廠今天復工，據傳產線的機器有問題動不了，正解決當中。

HONDA本田汽車在廣州的工廠預計今日以後會復工，湖北工廠要到下周後才明朗。

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(中時電子報)