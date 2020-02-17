新冠肺炎疫情肆虐全球，至今尚未控制住病毒，根據德國研究指出，冠狀病毒可以附著於物體表面且保持傳染性長達9天，特定條件下，冠狀病毒附著於塑膠上的存活時間最久。至於此次的新冠病毒是否也具有此特性，仍有待進一步確認。

據《自由時報電子報》報導，德國格賴夫斯瓦爾德大學醫院（Greifswald University Hospital）醫師坎普夫（Günter Kampf）及其帶領的研究團隊，整理過去22件有關「嚴重急性呼吸道症候群（SARS）」、「中東呼吸症候群（MERS）」2種病毒的存活力研究文本，發現這2種病毒在13種物體表面上存活時間不盡相同。

根據研究發現，冠狀病毒的存活時間（傳染性）與濕度、溫度、病毒量、附著的物體種類有關，日常生活常見物品中，最低存活時間為附著於鋁、病毒量5000、溫度21度的2小時，最長存活時間則是附著於塑膠，病毒量1000萬，室溫的9天。病毒附著在木頭、紙張、玻璃的生存時間，在特定條件下也都不少於4天。

已知的冠狀病毒在30℃或更高的溫度下，附著於物體表面的生存時間明顯縮短，用0.1％的次氯酸鈉水，或62%至71％的乙醇進行表面消毒，可在1分鐘內明顯降低物體表面上的冠狀病毒感染性，研究團隊表示，預計對此次的新型冠狀病毒會有類似的影響。

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(中時電子報)