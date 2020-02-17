新冠肺炎疫情持續，導致大陸各地廠商延期復工，這使得如蘋果等跨國企業與當地供應鏈對於產品出貨時程相當緊迫，日媒就報導，零組件替代來源成為這些企業首要目標，同時考慮把生產線移出大陸市場。

據《日經新聞》報導，跨國企業在面對陸美貿易戰已經面臨關稅壓力，加上新冠肺炎疫情爆發，除了尋找零組件替代來源，也同時評估比大陸更具有競爭力的新生產地點。專家認為，這波疫情將會推動新的亞洲供應鏈成形。

營建設備製造商小松製作所株式會社（Komatsu）所採用汽車車體的金屬零件以及內部線材生產基地已經轉移至越南、日本，就是為了避免斷貨危機。日本大金工業也正在考慮將空調組裝部門從目前正在封城的武漢轉移至馬來西亞等地，該公司的蘇州廠、上海廠雖已於10日復工，但一名高管透露，若疫情持續延燒，將降低生產避免風險，例如將壓縮機留在日本或是泰國生產。

儘管國際大廠目前措施仍屬避開風險為主，但華府智庫「外交關係協會」（CFR）資深研究員Edward Alden認為，這將是個重大轉折點，引發這些跨國企業思考在大陸人力成本上升後，是否退出大陸作為生產基地的選項，逐漸將生產力移出大陸。

由於陸美雙方還有許多關稅未除，這些企業必然會尋找更低成本的新地點作為生產基地，隨著陸美科技競爭以及審查恐怕會持續提高嚴密度，這將加速企業將供應鏈移出大陸，打造多元供應來源布局。

(中時電子報)