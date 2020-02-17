多位加拿大學者近日撰文聲援台灣；其中寇謐將針對ICAO疫情新聞稿稱「台灣是中國一省」，怒指ICAO已淪為中國共產黨的工具；安德瑞則表示，台灣2300萬人其實已遭「隔離」。

台灣遭世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）排除在外，又因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，有國際組織對台灣的舉措顯得荒謬。

加拿大智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所」（MLI）駐台北資深研究員、前加拿大安全情報局分析師寇謐將（J. Michael Cole）在多倫多星報（Toronto Star）撰文指出，在中國爆發2019年冠狀病毒疾病之際，國際民航組織的爭議行徑，再度挑起有關「台灣被排除在聯合國專門機構之外，是否明智」的話題。

寇謐將在文中表示，ICAO封鎖了到其官方推特上留言支持「應該即時分享全球衛生緊急資訊給台灣」的幾十個帳戶，他們有的是學者、也有的是媒體。ICAO此舉隨即遭到美國國務院公開批判，ICAO卻稱那些被封鎖的人是在「散播虛假訊息」。

寇謐將指出，ICAO的公關團隊作法就像一個發現自己「被逮著、不知所措」的人，其反應自相矛盾，其指責也令人難以置信，這樣的舉動「遠遠沒有達到我們對聯合國機構的期望。」

寇謐將表示：「這次愚蠢的事件，象徵著聯合國存在更深層次的問題，聯合國正在允許越來越多專制政權劫持國際機構。2019年冠狀病毒疾病爆發引發的問題是：堅持半個世紀前通過的聯合國（2758號）決議案是否明智？該決議顯然不能反映當前全球需求。」

渥太華大學政治系教授安德瑞 （Andre Laliberte）也在國際政策研究中心（Centre for International Policy Studies）網站以「新冠狀病毒危機：實際上對台灣的隔離」為題發表專文。

安德瑞表示，來自中國的全球疫情風險引發眾多關注，但很重要的是「避免對歇斯底里讓步 」；加拿大和國際社會應堅定支持台灣參與世界衛生組織危機應對的權利。

安德瑞指出，WHO召集緊急委員會應對2019年冠狀病毒疾病危機時，因中國聲稱對台灣有管轄權，台灣專家被禁止參與。但中國政府的主張明顯有缺陷。

他表示，中國無法代表台灣醫務人員，也沒有提供台灣健保任何預算。台灣衛生福利部長陳時中是由甫連任的蔡英文總統再次任命，台灣衛福部與北京國家衛生健康委員會無關。最後，台灣人民的醫療是由「全民健康保險」負責，由台灣人繳納的稅款支付。

安德瑞強調，國際社會在支持中國為控制其疫情蔓延所作的努力時，也應與台灣政府共同努力，因為台灣政府也在其統治的領土上做同樣的事。

安德瑞指出，自1949年中華人民共和國成立以來，中國共產黨有關台灣「屬於中國」的主張從來沒有任何現實依據。主張「中國應對它不管轄的人口的生命負責」的說法很荒謬。中國政府禁止國際社會在重大國際危機情況下與台灣合作，「實際上等於是對2300萬人進行隔離」。

而針對國際民航組織13日發布的疫情新聞稿，內文將台灣稱為「中國的一省」，包括寇謐將、亞伯達大學（University of Alberta）資深研究員也是前加拿大聯邦自然資源部助理副部長瑪奎格－強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）、加拿大資深媒體人葛拉文（Terry Glavin）都在推特發文並提出強烈批判。

寇謐將推文指出：「ICAO這樣的用語，甚至在聯合國或聯合國大會決議案都沒用過，根本是中國共產黨用語。」「ICAO像是中國共產黨的工具，愈來愈令人作嘔。」

瑪奎格—強斯敦推文則寫道：「台灣肯定不是中國的一省。ICAO秘書長曾在中國任職，ICAO理事會應該把她開除。」

(中央社)