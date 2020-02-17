林民淇說，看到小朋友拿到氣球時臉上滿足的笑容，也讓他十分開心。（中埔分局提供／張毓翎嘉義傳真）

中埔分局中埔派出所員警林民淇（左一）擁有一雙充滿「魔力」的巧手，利用氣球編織出不同的裝飾及造型。（中埔分局提供／張毓翎嘉義傳真）

中埔派出所長黃明勝得知林民淇有這項特殊才藝，鼓勵他善用這項專長，在警政宣導活動協助提高孩子們的犯罪預防、交通安全等觀念。（中埔分局提供／張毓翎嘉義傳真）

中埔分局17日上午在番路鄉立番路幼兒園舉辦交通安全宣導活動，特別派出林民淇為學童製作造型氣球。（中埔分局提供／張毓翎嘉義傳真）

警察是人民保母，若有其他特殊才藝，也能作為在警政宣導活動中，拉近警民距離的最佳利器。中埔分局中埔派出所員警林民淇擁有一雙充滿「魔力」的巧手，利用氣球編織出不同的裝飾及造型，不僅擁有街頭藝人證照，也曾在觀光景點表演，投入警職後的他，也藉由這項專長，贏得轄內孩子的喜愛，成為他們心中最酷的「米淇叔叔」。

中埔分局17日上午在番路鄉立番路幼兒園舉辦交通安全宣導活動，特別派出林民淇為學童製作造型氣球；現場有員警表示，平時辦宣導活動，孩子的學習動力都不高，不過，這次向孩子預告有機會獲得造型氣球後，各個眼睛瞬間一亮，過程中不但專心背誦、踴躍提問，到了有獎徵答時，也都卯足全力搶答。

現年26歲的林民淇，以前在虎尾科技大學念書時參加社團，剛好上到一門氣球課，並折出第一個作品後，漸漸產生興趣，開始自己買書或上網學習，5年前考上街頭藝人證照後，他會以氣球師的身分，在古坑綠色隧道等地方表演，也會到家扶中心或救國團教孩子折氣球。

中埔派出所長黃明勝得知林民淇有這項特殊才藝，鼓勵他善用這項專長，在警政宣導活動協助提高孩子們的犯罪預防、交通安全等觀念。林民淇表示，雖然當上警察後，練習折氣球的時間減少，但基本技巧仍相當熟捻，簡單的小作品都能快速完成。

林民淇的名字諧音與動畫人物「米奇」相似，故常被轄內的孩子稱為「米淇叔叔」，他說，有些家長訓斥小孩時常說「再不乖，帶你去找警察！」因此，其實有很多小朋友都會怕警察，但藉著這個方式與他們互動，可降低他們對警察的恐懼感，此外，看到小朋友拿到氣球時臉上滿足的笑容，也讓他十分開心。

(中時 )