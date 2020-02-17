《那刻的怦然心動》主角胡宇威、闞清子、洪堯。(圖／中天提供)

由防腐美男胡宇威攜手、闞清子、洪堯、關詩敏、劉品言、蕭淑臻、潘慧如等華麗卡司所主演的《那刻的怦然心動》，將於3月1日起，在中天娛樂台每週六日晚間10點連播兩小時。劇中描述一名外貌才華兼具的萬人迷美術系學長陶予飛(胡宇威飾)，因年少時目睹父親想不開，造成心中留下極大陰影，並總是封閉內心，直到遇見做事橫衝直撞的天然呆學妹李晨音(闞清子飾)，才逐漸敞開心胸，且第一次感受到「心動的感覺」，但陶予飛為追求藝術成就，仍犧牲對李晨音有過的怦然心動，毅然決定出國進修。七年後，兩人在一場展覽久別重逢，彼此悸動依舊強烈，但李晨音身邊卻早有另一個他，兩人會誠實面對自己的感情，還是又再一次錯過呢？

劇中胡宇威演出「萬人迷學長」表現亮眼，完美詮釋外表如天使、內心卻如魔鬼的帥氣學長，拒絕學妹告白毫不心軟。校園傳說擁有喜歡的人的畫筆，兩人就可以永遠在一起，陶予飛乾脆將自己的畫筆全折斷，且大力甩開，嚇得學妹哭的一把鼻涕一把眼淚跑出教室。而當女主角為見他在門口淋雨等待一整夜，他竟正眼都沒看女主角逕自走進家中，獨留對方在門外呼喊。

但刻意表現的冷漠仍掩飾不了真情流露，胡宇威在劇中與女主角再次相遇後，雖然總是幼稚的捉弄對方，但在女主角工作上遇到瓶頸時仍會在背後默默幫忙，女主角傷心難過時也總是第一個趕到她身邊陪伴。想看更多胡宇威精彩演出敬請鎖定，3月1日起，每週六日晚間10點中天娛樂台。

(中時電子報)