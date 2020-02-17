清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊（左）與生醫工程與環境科學系教授葉秩光組成跨領域團隊，研發出超音波可治療失智症等多種病症的新發現。（清華提供／陳育賢新竹傳真）

超音波因安全性高，已普遍用於身體檢查，而超音波未來還能治療帕金森氏症、失智症及糖尿病！清大學分子醫學與生醫工程跨領域研究團隊，把對超高頻聲波更敏感的細胞蛋白質注射到小鼠深層腦區活化腦細胞，已成功治癒小鼠的帕金森氏症。

專研合成分子生物學的清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊表示，他長期以來試圖尋找安全、非侵入性的「開關」，來控制細胞活性，超音波穿透深度夠，又能聚焦患部，是最安全可行的方式，再來的問題就是如何讓人類的細胞也能感受到超音波並進而活化。

林玉俊說，所有的哺乳類動物體內都有「高頻聽覺壓力蛋白」，可對超音波產生反應，只是人體中這種蛋白對超音波極不敏感，幾乎沒有反應。

因此，林玉俊與生醫工程與環境科學系教授葉秩光組成跨領域團隊開始研究海豚、鯨魚、蝙蝠等生物能聽見超高頻聲波的原因，透過基因圖譜比對，找到了高頻聽覺壓力蛋白中特殊的胺基酸組成，以此改造小鼠的壓力蛋白並殖入細胞，立即將牠對超音波的感受能力提升了10餘倍。

而葉秩光則設計出特殊的小氣泡，裝載高頻聽覺壓力蛋白基因片段，再經靜脈注射可到達患部，此時照射超音波，氣泡會被擊碎，等基因片段進入患部細胞，轉殖後的細胞就能「聽見」超音波的指令，可刺激細胞活化，讓長年失修的神經元重新聯繫、形成網路，喚醒沈睡的腦部功能。

(中時 )