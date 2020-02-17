大陸全國人大17日召開委員長會議，對於全國兩會召開的時間是否延後，提出議案，將於24日的人大常委會做出決定。

新華社報導，十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議17日上午在北京人民大會堂舉行，栗戰書委員長主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在北京舉行。

委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第十六次會議審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案的議案，關於提請審議全國人大常委會關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案的議案；審議有關任免案等。

委員長會議還審議並原則通過了全國人大常委會2020年度代表工作計劃稿。

委員長會議上，全國人大常委會秘書長楊振武就常委會第十六次會議議程草案和日程安排等作了匯報。全國人大常委會有關副秘書長、全國人大常委會有關工作委員會負責人就常委會第十六次會議有關議題等作了匯報。

日本共同社14日即引述消息人士稱，北京擔心兩會時數以千計的官員、代表湧入北京，可能增加肺炎的傳播，正考慮將原定的3月初的兩會時間延至3月底或更後時間，具體情況要根據疫情何時到達高峰而定。

(中時電子報)