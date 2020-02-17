藝人大S的老公汪小菲在台北所開設的精品飯店「S HOTEL」，日前才剛傳出資遣了4位員工，起因為不同意放無薪假。近日又有員工向《中時電子報》爆料，表示還有第二波與第三波資遣名單與時間。飯店公關回應，沒有所謂的後兩波名單，這個時間為之前四位被資遣的員工離職時間。

藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營的飯店「S hotel」遭到員工爆料，強迫放無薪假，如今又傳出第二波與第三波資遣名單，公關闢謠。（本報資料照）

S HOTEL爆出要求員工放無薪假，若不同意則資遣，不過仍有簽同意的員工遭到資遣，汪小菲11日晚間於微博表示，一切按法律執行，絕對沒有強迫員工簽無薪假並遣散，並強調「所謂的無薪假是1個月放7天，員工還可拿到基礎工資」，並承諾會讓酒店正常經營下去。

如今又有員工表示，1月底時就知道公司經營有問題，長期的業績不好，加上陸客不來與新冠肺炎影響，並表示第二波資遣名單早已出爐，就是到2月19日；而第三波則是到2月29日。

本報求證飯店公關沒聽說後兩波資遣的事，對方查證後得到回應表示，先前傳出資遣的四名員工都還在職，那是他們的離職時間，因為有人年資比較長，照規定會做到19日，有的則是29日。大S方面經紀人則是回應不清楚此事。

(中時電子報)