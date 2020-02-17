本周超強冷氣團來襲，氣象局預報將出現個位數以下超低溫，創業家兄弟（股票代號：8477（旗下生活市集觀察站內數據發現，受消費者預期心理影響，近一周站內保暖相關商品詢問度明顯提升，以穿戴衣物、保暖小物為主，前者如「發熱衣」、「羽絨」、「加絨」為三大熱銷關鍵字；由於冬季已近尾聲，多功能的平價保暖小物也在此波冷氣中受重視CP值的消費者喜愛，如掌中型暖手寶、冷熱兩用的熱水袋，及可作為熱敷使用的USB控溫熱腹帶。

生活市集觀察發現，輕薄卻有防寒力的衣物如發熱衣和羽絨衣是許多人冬天抗寒的絕佳組合。受到氣象低溫預報的預期心理影響，帶動發熱衣近一周整體銷量較前月同期成長7成，此類商品最熱銷為「頂級高領加絨保暖發熱衣」材質親膚舒適，內領刷絨與高領設計讓頸部以下肌膚都保暖，並有多色多尺寸可供挑選，近一周銷量較前周增加1.2倍；「日系輕薄體感發熱衣褲組」則設計為好搭配衣服的Ｕ型領口，彈性佳，頗受消費者喜愛，近一周銷量較前周成長1成。另外，輕量卻防風保暖的羽絨外套也成為近一周站內的熱銷品，「極輕雙面穿連帽羽絨外套」標榜以手感輕盈柔軟的白鴨絨製成，保溫隔熱性能絕佳，並有防汙、防水、易清洗的特性，雙面設計可隨時變換顏色風格，並有多尺寸款式任選，近一周平均銷量較前周同期成長2成。

由於時序已近冬末，消費者考量到實用性，則以選購多功能的平價小物為主，如「保暖護手寶」為掌中型的電子暖手寶，標榜打開電源後十秒快速加熱，均勻散熱，可持續保暖1~2小時，近一周銷量較前周成長1.3倍；而不少女性消費者在生理期也有熱敷需求，則帶動熱水袋、熱腹帶產生買氣，「專業USB調溫型電熱腹帶」有三段式溫度控制，固定在腹部就能散發熱能使身體溫暖，且體積輕巧，方便攜帶，除了保暖外、一般熱敷、女性生理期都可以使用，近一周銷量較前周成長5成，「舒壓保暖水袋附針織套」則是以高級矽膠材質製作，有耐高低溫的優點，可注入冷／熱水使用，且可重複性使用，不對環境造成負擔，並附造型美觀的針織套，在外使用拿出也美觀，在上波冷氣團來襲時銷量頗為亮眼。

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