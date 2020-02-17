即將開學，學生除了準備收心，也陸續添購新學期用品，汰舊換新的需求逐漸加溫，PChome 24h購物表示，因應開學季到來，今年筆電銷量超越去年同期表現，且帶動筆電週邊的買氣暢旺。PChome 24h購物亦觀察，近年來開學季筆電的採購趨勢仍以14吋、1.4kg輕薄款為採購大宗，值得一提的是，由於電競遊戲興起，結合文書及娛樂效能的款式大受歡迎， 帶動電競筆電成為銷售黑馬銷量快速成長，以4：6的銷售佔比和輕薄筆電雙雙成為市場的選購主流商品。此外，近期外宿租屋族健康意識抬頭，有助殺菌抗敏的生活家電買氣攀升，如紫外線消毒用品能幫助日用清潔，提供更安心的居家環境，獲得許多外宿學生的青睞，清淨機、掛燙機具備抗菌殺菌功能，也成為相當熱賣的品項。

PChome 24h購物進一步分析，近年來電玩商機夯，為同時滿足課業與娛樂的需求，不少學生開始追求更高效能的筆電設備，電競筆電的銷售佔比逐年攀升，已佔整體開學筆電銷量40%，更有逐年成長的趨勢，主因為價格越來越親民，效能與聲光表現俱佳，且持續發展方便攜帶的輕薄機型，因此也獲得許多大學生的青睞。另外，為擁有更高品質的使用體驗，可輔助筆電使用的週邊商品也成為熱門選擇，其中，易於攜帶的無線滑鼠，讓使用者能便利地操作筆電，無論是課堂報告或是電競遊戲皆相當便利，成為許多人的必備單品；面對各式報告作業，易使筆電使用時間長，具有雙USB設計、能調整螢幕角度的散熱架也十分受歡迎；另外，大學生課用書籍多，具完整收納空間，且能防水減壓、有效保護筆電的筆電包，也是熱門的人氣商品。

此外，近期外宿租屋族對於居家清潔意識提高，PChome 24h購物分析，年後(2/1-2/10)抗菌類的生活家電銷量已大幅成長70%，易攜帶、好收納的生活家電成為選購趨勢，熱賣商品如：次氯酸抗菌水生成機，其僅需水與食用鹽即可製成抗菌水，不需瓶瓶罐罐，外宿租屋族也能輕鬆抗菌，便利又環保的特色，廣受消費者好評；紫外線殺菌器，具有快速殺菌功效，輕巧不佔空間，適合住宿生與小坪數租屋族，也成為抗菌的熱賣商品。另外，外宿租屋不便天天洗衣，貼身衣物又易攜帶外來細菌，可透過高溫蒸氣達到殺菌除?、除皺整燙的掛燙機，進而獲得許多學生的喜愛；冬季氣候潮濕多雨，易使居家環境滋生細菌，且氣溫驟降導致開窗時間減少，髒空氣與病菌易四處飄散，具備抗敏抗菌、除臭功能的小坪數空氣清淨機，配備智慧偵測，能透過防禦濾網，抑制病毒細菌，省電又靜音的特色，讓消費者能同時擁有居家潔淨與清淨，也成為熱門的家電選擇。

迎接開學季，PChome 24h購物即日起至3/3於站上推出「開新2 GO」活動專區，包含筆記型電腦、筆電週邊、日用品、生活家電等商品全場下殺42折起，2/24前全站消費不限額登記抽音速小子電影雙人票；2/25前單筆消費滿額$490登記抽水豚君展覽雙人套票；APP全站消費滿$490登記再抽Honeywell空氣清淨機，超多獨享優惠好康，要讓學生們開心迎接新學期！

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