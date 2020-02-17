主播蕭彤雯近日錄TVBS《地球黃金線》，探討「空間換車」主題，她因老公常出國工作，多由自己親自接送小孩，因此換車首重安全性，尤其女兒4個月大時，她開車戴小孩竟被小貨車攔腰撞上，好險女兒有安全座椅的保護，所以加深她行車安全觀念。蕭彤雯愛車的玻璃隔熱紙偏黑，主因是她曾被恐怖跟蹤，當時擔任夜間主播，半夜開車下班路上竟被一台車尾隨，車上4名男子還對她叫囂，嚇得她直接開往派出所，從此以後她的車窗玻璃隔熱紙，都盡量選擇偏黑色系。

開車載小孩，總會遇上失控時刻，蕭彤雯笑稱小兒子現在4歲半，正是貓狗都嫌的階段，尤其兒子和13歲女兒現在共乘隨時可吵翻天，「不管我平常多溫柔，有時真的非常崩潰。」蕭彤雯回憶開車印象最深刻的經驗，她心有餘悸表示：「有次我開車載女兒，當時她才4個月大，我開在主幹道，竟被小貨車攔腰撞上！」當時撞擊力讓蕭的座車被撞到橫移，致使蕭彤雯頭部撞到玻璃、肩膀也挫傷，好在女兒有安全座椅保護，毫髮無傷。往後她更加注重行車安全，女兒的安全座椅坐到7歲，才換成一般安全帶，她強調對安全座椅這件事絕不妥協，如果小孩不肯坐，她就不開車。

蘇宗怡（右）和蕭彤雯開心牽手。（TVBS提供）

蕭彤雯的女兒如今已長得亭亭玉立，平常若無校車接送，她都親自接送。有次補習班老師很晚打電話給她，告訴她女兒在學校討論度很高，很多男生可能喜歡她，請家長多注意，若現在談戀愛可能會影響成績等，蕭彤雯和女兒平時互動像朋友，她只提醒女兒若收到情書，要拿回來給媽看一下，還以平常心跟女兒分享，「我可以看他文筆好不好，分析對方什麼星座，有些星座的男生最好要欲擒故縱等。」

(中時 )