「D奶李毓芬」雲嫣擁有32D、24、34的姣好身材，她加入成人娛樂品牌好幾年，卻長期選擇「潛水」，直到最近才陸續出席活動，「覺得自己是個安靜的人，個性比較內向，和大家也慢熟，要不是其他女郎拉著我跑通告我可能還待在家！」這回她決定滿足讀者幻想，為JKF雜誌換上粉色絹綢性感睡衣，還以誘惑神情趴跪在石頭上，長達18公分事業線超級吸睛；另一套則耍起暗黑神秘，穿著黑色薄紗躺在日式榻榻米上，讓人充滿無限遐想。

雲嫣個性內向，多是其他女郎拉著她跑通告。（圖／JKF提供）

她神秘冷豔的背後隱竟藏著對速度的著迷，透露私下會去車展車聚，更脫口說出：「我其實還會騎檔車，高中的時候就偷買過一台檔車，好在爸爸也喜歡騎車，所以沒有打我。」她自爆最雷的約會經驗就是男方開車技術比她還差，停車停老半天，「從那次之後就沒再聯絡了。」

有別於雲嫣舞台上豔麗，她私下經營代購副業，「平時就要做功課，隨時了解網路最新商品資訊，或是建立群組直接詢問大家想要的商品。」她回憶「剛開始做代購，想走進精品店都要大排長龍，甚至在挑選商品時店員會不耐煩，畢竟一次要替客人看好幾個包款，店員拿到都要翻白眼了，直到現在可能單量變多，也幫店家做了不少業績，對我的態度才漸漸改變，有的店員還會幫我先留貨。」她獨自開業，從前置、採購、包貨到出貨一手包辦，還要扛起會計職務，研究成本定價等等，被同事受封為「代購小公主」。

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(中時電子報)