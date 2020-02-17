有百年歷史的宜蘭酒廠，配合中央防疫政策，將原先生產的紅露酒產線，改生產防疫用酒精，今天（17日）起正式生產，原本每日可生產4.2萬瓶，酒廠將加班增加產量至4.5萬瓶，可達2月生產36萬瓶酒精的目標。

宜蘭酒廠今天販售的酒精來源是屏東酒廠，共計1200瓶，隨新冠肺炎出現死亡首例，讓酒精相當搶手，雖然鋪貨的酒精比前天864瓶多，但宜蘭酒廠的酒精仍是在1小時左右銷罄。

宜蘭酒廠從今起將原本生產紅露酒的產線，改生產75％防疫用酒精，酒廠將紅露酒的紙箱翻面，經裹包機將紙箱成形，紙箱就不會有紅露酒的字樣，酒精裝箱後再貼上外標籤應急。

防疫用的酒精是使用紅露酒的回收瓶，酒廠員工透露，如依程序重新採購紙箱、空瓶「恐怕1、2個月內都無法生產酒精！」為了防疫並提高酒精產能，只能緊急應變。

宜蘭酒廠坦言，酒廠有紅露酒與米酒2條產線，但人力只有1組，將原先作紅露酒的產線製酒精，形同排擠到其他產品，但酒廠以防疫為優先，也會全力配合中央。

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(中時 )