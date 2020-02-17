夏普(Sharp)宣布，今(17)日於日本發佈鎖定2020年第一季上市的5G智慧旗艦機種「AQUOS R5G」，為日系品牌中第一家推出5G手機的公司。運用5G傳輸技術高頻寬、低延遲、傳輸速度快等特點，達到可在幾秒鐘下載大容量的影片，並可以將相機拍攝的影片快速上傳到雲端。

SHARP AQUOS R5G搭載8K廣角相機鏡頭，能拍攝出8K超高清解析度（7680X4320像素）的廣角照片與影片，清楚記錄每個人臉細節。延續AQUOS R3自主開發的手機 AI 功能，可自動辨別影片中的人或寵物，隨意進行縮放和播放。AQUOS R5G 螢幕採用6.5吋Quad HD+（3,168 x 1,440）解析度Pro IGZO液晶顯示器，120hz高速的Pro IGZO螢幕藉由影像處理提升至10bit，實現高達10億色的顯色能力。而亮度提升能將白色部份顯示的更出色清晰。肌膚的質感，天空的色階，風景中流動的空氣感皆能完美呈現。透過高穿透率最大亮度1000cd/m2，即使在戶外烈日下瀏覽網頁或拍照取景仍清晰可見。根據內容自動調節亮度的「 HDR增強器」功能可實現高可視性和低功耗。

日本夏普官網針對AQUOS R5G 的介紹影片

SHARP AQUOS R5G內建高容量12GB記憶體以及256GB儲存空間，並搭載Qualcomm Snapdragon 865行動運算平台，支援Android 10作業系統，前置 1640 萬畫素自拍鏡頭，後置四鏡頭主相機，擁有 1220 萬畫素標準鏡頭、4800 萬畫素廣角鏡頭、1220 萬畫素長焦鏡頭，以及 ToF 景深鏡頭，配合日本5G正式商轉，也內建5G上網功能，並且支援NFC，Wi-Fi 6，生物辨識技術上支援臉部辨識以及指紋辨識，支援 IP68 防塵防水等級。

針對手機上市時間，夏普指出 「AQUOS R5G」上市時間將配合日本5G傳輸商轉時間而定(預定是東京奧運之前，預定舉行日期為 7/24-8/9)，台灣夏普則視台灣5G商轉時程規劃上市。目前台灣 5G 商轉時間點預估落在第三季，先前標到 5G 頻譜的電信商若沒有在 2 月 21 日前協調好頻譜位置，則將再進行第二輪頻譜位置的競標；若是成真將再度墊高 5G 標金，對於 5G 在台商轉並非有利的情況。

(中時電子報)