大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會今（17）日在北京舉行，會上就新冠肺炎醫療救治工作進展情況進行了介紹。國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，這個疾病雖然是一個新發的傳染性疾病，但是它可防可治。

根據《北京日報Ï》報導，郭燕紅指出，截止到最新的數據，治愈出院的患者已經大於1萬。除湖北以外的全國的情況，新增確診病例總數已連續13天下降連續下降，這些都是非常好的信號，說明防治工作取得了很好的效果。

報導說，通過對治愈出院病人的情況的分析，形成了一些行之有效的診療的策略和診療的方法。在這些出院病人當中，大概90%左右是輕症，有10%左右是重症和危重症。

郭燕紅表示，通過從患者發病到他確診的時間段來看，全國平均是4.95天，說明縮短診斷時間，及時診療、早診早治，也是提高治愈率的一個非常有效的措施。

郭燕紅說明，對所有的病人的治療情況進行了分析，90%以上的患者都是採用了像一些抗病毒治療、對癥治療，提高免疫力，包括呼吸支持、循環支持等綜合的這樣一系列的診療手段來提高和加速患者的治愈。

她也指出，武漢的情況也有了很大的改變，特別是近期，通過早診早治，通過對輕症病人這樣一個收治以後的連續的觀察，可以看到他的重症占比從初期的38%已經下降到目前的18%。所以應該講4早4集中是提高治愈率、收視率、降低感染率和病死率非常有效的措施。所以這些措施結合著臨床當中行之有效的治療的方法，相信會總結出一整套提升救治能力，提升救治率的這樣的一系列的經驗和方法。

郭燕紅強調，這不僅僅供國內加強救治工作使用，也將為國際上提供了有益的寶貴的經驗。

(中時電子報)