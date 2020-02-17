搶頭春，夏普17日於日本發佈2020年新機，強打5G智慧旗艦機種「AQUOS R5G」，力爭日系品牌裡首推5G手機的廠商寶座，由於包括日本和台灣5G都尚未商轉，確切上市日期，據夏普指出，論是夏普母公司或是台灣夏普均會視當地 5G傳輸商轉時間，另行規劃上市日期。

5G手機成今年市場顯學，夏普也不例外，趕在開春就趕上潮流，夏普趕在所有日廠之前開第一槍，於17日在日本發佈2020年第一季上市的5G智慧旗艦機種「AQUOS R5G」，這款「AQUOS R5G」5G手機號稱可以運用5G傳輸技術高頻寬、低延遲、傳輸速度快等特點，達到可在幾秒鐘下載大容量的影片，並可以將相機拍攝的影片快速上傳到雲端。

此外，SHARP AQUOS R5G搭載8K廣角相機鏡頭，能拍攝出8K超高清解析度（7680X4320像素）的廣角照片與影片，清楚記錄每個人臉細節。延續AQUOS R3自主開發的手機AI 功能，可自動辨別影片中的人或寵物，隨意進行縮放和播放。螢幕採用6.5吋Quad HD+（3,168 x 1,440）解析度Pro IGZO液晶顯示器，120hz高速的Pro IGZO螢幕藉由影像處理提升至10bit，實現高達10億色的顯色能力。而亮度提升能將白色部份顯示的更出色清晰。肌膚的質感，天空的色階，風景中流動的空氣感皆能完美呈現。透過高穿透率最大亮度1000cd/m2，即使在戶外烈日下瀏覽網頁或拍照取景仍清晰可見。根據內容自動調節亮度的「 HDR增強器」功能可實現高可視性和低功耗。

SHARP AQUOS R5G內建高容量12GB記憶體以及256GB儲存空間，並搭載Qualcomm Snapdragon 865行動運算平台，支援Android TM 10作業系統，前置1,640萬畫素自拍鏡頭，後置四鏡頭主相機，擁有1,220萬畫素標準鏡頭、4,800萬畫素廣角鏡頭、1,220萬畫素長焦鏡頭，以及ToF 景深鏡頭，配合日本5G正式商轉，也內建5G上網功能，並且支援NFC，Wi-Fi 6、臉部辨識、指紋辨識等功能，且具備IP68 防塵防水等級。

(工商 )