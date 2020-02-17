由許富翔執導、趙薇首部監製的電視劇《誰都渴望遇見你》，昨(16日)在愛奇藝台灣站獨家首播。《誰都渴望遇見你》以正面告白戳中人心，男主角張哲瀚大肆撒糖「我就是從這條路奮不顧身的奔向了你」、「我不會脫下外套給你，我就是你的外套」等台詞展露冷漠霸總溫柔的一面，數次對章若楠深情擁抱、吻額頭、別髮夾等舉動，令許多網友少女心爆棚，就連監製趙薇也在微博喊：「太甜蜜了，讓人有戀愛的衝動！」

張哲瀚劇中是高冷霸氣總裁。（圖／愛奇藝台灣站）

《誰都渴望遇見你》由張哲瀚、章若楠、陳昊藍、王以綸領銜主演，故事講述深受原生家庭影響的高冷霸氣總裁張泯(張哲瀚飾演)，與能和植物對話的氧氣治癒少女羅溪(章若楠飾演)，兩人在歐洲浪漫古堡中相識，神奇羅溪不僅給植物療傷，也將撫慰治癒張泯的痛苦以及孤獨的內心，兩人展開浪漫戀愛，故事甜寵加上綠野仙蹤自然與唯美的畫面感，昨開播引起網友熱烈討論，紛喊「想被張總治癒」、「被撩的我都醉了」、「甜到蛀牙」。《誰都渴望遇見你》2/16起於愛奇藝台灣站獨家播出，每週日至週二晚間8點更新2集。

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(中時電子報)