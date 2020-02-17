《跟鯊魚接吻》第三集粉紅泡泡滿天飛，羅宏正載著被哥哥「親情勒索」身心俱疲的鍾瑶，一整晚在北海岸開車，讓她有個好眠，最後兩人在海邊看日出浪漫無比。現實生活中羅宏正也非常浪漫，他會放音樂、點蠟燭，邊用精油幫女友按摩，簡直專業SPA級服務。

羅宏正說：「我對女友做過最浪漫的事，就是當她不舒服時，用精油按摩到她睡著。這樣做主要是想讓她能睡個好覺。按摩時可播輕音樂、點蠟燭，用精油按摩脖子到肩頸，再按到背部和腰，小腿也很重要，配合音樂跟她的呼吸，來回反覆按摩，力道不能太大，就能讓她放鬆入睡、化解疲倦。」

台視、三立《跟鯊魚接吻》受女性觀眾喜愛，16日播出的第三集，全體平均收視1.04，15至24歲女性高達2.13，45歲至54歲女性也有1.69。其中有一幕鍾瑶拿著高爾夫球桿擊退侵入者，不少網友大聲叫好「太帥氣了！」鍾瑶也覺得難得有這經驗，「我生活中沒做過這樣的事，能在戲裡大砸物品滿紓壓的。」台視、三立《跟鯊魚接吻》每週日晚間10點在台視播出。

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(中時電子報)