新冠肺炎疫情延燒至日本，一位日本計程車司機因參加一場活動確診而身亡；另一位一同與會的計程車司機接受日本一家電視台採訪，採訪一半時，接到衛生所來電告知為陽性，不僅司機瞬間呆了，採訪記者和節目來賓全都受到大驚嚇！

東京有一名70多歲計程車司機13日確診感染，他的岳母住在神奈川縣的80多歲13日死亡後也確診。東京都14日已鎖定司機的感染途徑，應是1月18日偕同妻子參加了在屋形船上舉辦的新年會，而該船上或因有武漢出身的工作人員，有可能司機因而受到感染。

對此，日本電視節目《ゴゴスマ》17日採訪另一位一同參與屋形船上舉辦的新年會的男性司機。記者採訪時，該名司機表示，正等待日本衛生所的最終檢查結果，當記者詢問是否為陰性時，該司機信誓旦旦表示，當然是陰性，因為那時候檢查完後，衛生所人員沒有說什麼，因此認為應該沒大事！

該司機又接著表示，而且如果確診為陽性，他就無法工作了！不過，衛生所後來有跟他說，如果診斷為陽性，他們會打電話跟他說。然後他現在也沒有發燒，也沒有什麼症狀！因此，該名司機認為他應該沒事。

這時，記者只吐出一句，可以去外面嗎！計程車司機說好，便在空曠的路旁接受訪問，此時，衛生所來電，司機接起電話，先是說方便說話，然後他大驚表示，是騙人吧！此時整個螢幕呈現靜默狀態，連節目來賓都愣住了。

司機接著跟衛生所表示，他正在工作，然後似乎是衛生所問有接幾個客人時，司機說請等一下，現在正接受電視台記者採訪，說完這句話，司機馬上遠離記者身邊，然後跟衛生所人員說已遠離記者。接著喃喃自語說陽性……，似乎不敢置信自己得病。記者問要趕快入院吧，司機回應不入院不行阿！記者再追問，是無症狀感染嗎？司機表示，是無症狀感染。

這段採訪就在司機趕去醫院中結束。而記者也趕緊詢問衛生所後續處理情形，得到回復是他們要在家裡自主隔離。而這段採訪不僅讓該節目的來賓全部都矇了，日本網友也大驚太誇張了！

(中時電子報)