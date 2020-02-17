新冠肺炎疫情毫無緩解之勢，陸演藝圈日前已宣布全面停止拍攝，而為工作在國內外各處奔波的藝人們首當其衝，紛紛自主隔離，其中，多年來事業、生活都在大陸的男星趙擎，已隔離多時，近日他曝光生活處境，崩潰痛飆：「老子受夠了這玩意」。

人在北京的男星趙擎，近日在微博公開了自主隔離的日常，表示當時為了公司年會在兩地奔波，不小心得了重感冒，暫緩了回台計畫，結果疫情爆發，他只好在北京開始了自主隔離生活，而今年他沒吃年夜飯、初一沒拜年，就一直關在家，不太想看新聞，但逼著自己了解疫情現況，「沒有早中晚餐，肚子餓了才吃，沒有幾點睡幾點醒，想睡了就睡，累了繼續睡」，嘆生活節奏完全被打亂。

趙擎表示，過去每週日要上教會，如今卻很久沒看到教友，而有健身習慣的他，聽著同好們說擔心肌肉沒了，自己卻心裡明白：「在健身房開了我也不敢去呀」，連最花時間的追劇，他都看了各國的作品好多部，而趙擎逼著自己煮東西吃，清空了冰箱，發現自己完全不適合做料理，「過了這段時間應該有一年都不會再碰方便麵，因為從當兵後就沒有把方便麵吃噁心過」，大嘆不知何時能結束這場災難，能出門彼此擁抱、一起吃飯健身，然後一起把口罩丟了，忍不住爆粗口：「他X的，老子受夠了這玩意」，直呼2020起了個很差的頭，想砍掉重練。

(中時電子報)