台東縣政府辦理「風起原舞 樂動台東」即日起開放線上報名。（莊哲權攝 ）

台東縣政府辦理「風起原舞 樂動台東」，今年邀請王宏恩、阿爆等4位歌舞導師，量身打造原住民音樂及舞蹈人才，並提供族人展現樂舞才華平台，縣長饒慶鈴縣長希望能夠栽培更多「張惠妹」等明日之星。

饒慶鈴表示，邁入第4年的「風起原舞 樂動台東」，將精選出舞團及樂團（或歌手）各2組，不同於以往僅發放獎金模式，今年歌手／樂團組將聘請台東子弟王宏恩及阿爆擔任專業導師，舞蹈組導師則由排灣族舞者林哲群、朱克遠擔任。

饒慶鈴說，過去參賽的舞樂團體都很厲害，但是為什麼不是每個人都是「阿妹」呢？經過研究發現，原來是沒有導師的陪伴，無法把自己的天分展現得更好，縣府聘請的4位導師將會針對這次比賽優秀的團體或個人，給予個別指導，並且帶著他們到西部「尬」歌舞，經過淬煉之後，期待有更多的張惠妹、張宏恩、紀曉君。

今天出席記者會的王宏恩說，台東能歌善舞的原住民人才濟濟，但是經驗的累積、資訊的刺激相對較少，很容易受限在自己的框架裡，配合這次的活動，分享他個人經驗，或許可以創造出屬於自已的風格，希望能挖掘出有潛力、有未來性的新人。

「風起原舞 樂動台東」自即日起至3月27日止開放線上報名（報名網址：https：／／www.surveycake.com／s／KwVYo），為了讓團隊專注於創作，培訓期間還有工作津貼，並預計在暑假辦理成果展。

(中時 )