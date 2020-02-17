行政院發言人Kolas Yotaka及政委龔明鑫今（17）日下午召開記者會，說明因應新冠肺炎紓困方案。龔明鑫表示，已根據各產業提出訴求盤點出共通性問題，並據此就融資、就業、稅務等3面向，提出各產業均可適用的紓困及振興方案。

龔明鑫表示，行政院1月23日春節時便已啟動防疫紓困及振興方案準備，總統蔡英文1月30日開工後即召開國安會議，針對產經部分提出8點指示，行政院據此展開政策設計，由院長蘇貞昌定調防疫、紓困、振興3面向，並由各部會盤點可能影響、了解業者訴求。

龔明鑫指出，除了上周院會先行通過的觀光、交通運輸及內需產業紓困專案，各部會盤點各產業的業者需求，其中有些屬於共通性問題，包括融資或資金協助、人力及就業部分、稅務協助等3面向，故於今日對此提出各產業均可適用的紓困振興方案。

首先，針對融資部分共有4項措施，包括信保基金將提供「防疫千億保」的融資保證銀彈，給予中小企業紓困及振興貸款利息補貼。若紓困業者若在半年內跳票，將暫緩通報、不列為拒絕往來戶，且金融業亦提供相關防疫融資專案，全力支援受衝擊產業及人員。

龔明鑫表示，企業既有貸款若因疫情遭逢還款困難，將允許展延還款期限、並協助給予利息補助。紓困期間企業若承諾不裁員、不減薪，並因此需要周轉金時，政府將協助十足擔保，並在利息上給予較大幅度補助，最高可超過2個百分點。

其次，針對就業及人力部分，龔明鑫指出，在疫情期間業績遭受衝擊之際，有些企業可譨會放無薪假，府院對此希望透過一些作法，能讓企業體質變得更好，如同蘇貞昌曾言「枯水期時是清理水庫的最好時機」。

龔明鑫指出，員工若因減班而放無薪假，企業仍要給付基本工資，絕非無薪。針對有休無薪假的企業，政府會主動協助企業舉行員工訓練，協助薪資補貼、訓練設計等。若企業沒有放無薪假，部會也可加碼補助勞工進修訓練費用。

最後，針對稅務方面，龔明鑫指出，政府在紓困期間將從寬認定營收減少，並主動延長納稅期限，如提供分期繳納或延後繳納。同時，對於員工請防疫照顧假仍給薪的企業，在報稅時將予以加倍扣抵優惠。

針對經濟部上周提出研擬發放夜市商圈餐飲抵用券，引發各界諸多討論，龔明鑫表示，此計畫原則上為夜市券的擴大，以抵用為方向、並非消費券或單純折價券，預計在疫情控制後啟動，在正式啟動前將持續集思廣益、做更好的設計，以產生更好的效果。

(時報資訊)