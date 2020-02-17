〈三星蔥藜麥佛卡夏〉是將〈宜蘭三星蔥餅〉與〈義大利佛卡夏麵巴〉兩者特色的「美味新物種」，麵糰中加了藜麥，內餡滿滿都是三星蔥，烤熱了吃，味道更佳。（圖／姚舜）

松山意舍廚藝團隊研發的〈黑毛豬胡椒餅〉，外形似〈蟹殼黃〉與〈馬蹄燒餅〉，內餡則是照〈福州胡椒餅〉的味道以黑毛豬絞肉製作，並加了蔥花增加香甜度。（圖／姚舜）

結合〈義大利佛卡夏麵包〉的作法重新詮釋〈宜蘭三星蔥餅〉，這是台北松山意舍酒店廚藝團隊致力推動「中式庶民美食西點化」而產生的「狂饗創藝」。除了這〈三星蔥藜麥佛卡夏〉之外，〈黑毛豬胡椒餅〉也是以西式烘焙廚技作出的台灣庶民味。

松山意舍酒店的〈 三星蔥藜麥佛卡夏〉與〈黑毛豬胡椒餅〉 外賣，是用牛皮紙袋與紙盒盛裝，簡單卻環保。（圖／姚舜）

〈黑蒜人蔘雞湯〉的黑蒜，是意舍酒店廚藝團隊發酵自製，搭配韓國人蔘與老母雞一起熬煮，味道鮮濃並帶有甘味。（圖／姚舜)

〈煙燻炭燒咖啡BBQ帶骨豬肋排〉是松山意舍酒店私廚菜單上的人氣招牌菜餚，現也加入外賣與外送菜單。（圖／姚舜）

〈煙燻炭燒咖啡BBQ帶骨豬肋排〉的美味關鍵，來自圖右下角那加了咖啡豆與洋蔥和蔬果一起熬製的BBQ醬汁。（圖／姚舜）

用澳洲和牛後腿肉作漢堡排的〈和牛漢堡佐脆薯〉，是松山意舍酒店〈QUE〉原木燒烤餐廳的人氣料理，客人現可以叫外送。（圖／姚舜）

松山意舍酒店外賣／外送美食菜單上的〈核桃木煙燻慢烤牛小排〉，是用美國帶骨牛小排，以蔥蒜新鮮果汁特調香料醬汁醃漬後，再以胡桃木低溫爐烤6小時以上，再撒上低溫烘焙的咖啡碎。（圖／姚舜）

松山意舍酒店外送美食中的〈美式酪奶炸雞佐脆薯〉，炸雞肉是用「傳說中的Buttermilk」浸泡後再炸，好吃極了。（圖／姚舜）

除了西式美食，松山意舍酒店外賣／外送菜單中，亦增加了〈慢烤牛肉番茄麵〉選項，主料有大塊的美國Choice牛腱與爐烤厚片牛番茄，麵條則是台南關廟蕾絲麵。（圖／姚舜）

材料豐富的〈爐烤菌菇油菜松子溫沙拉〉，是以五行概念製作而成的溫沙拉，川燙過的當季油菜花搭配了舞菇、鮑魚菇、枸杞、松子，用以自製胡麻醬與鹽麴調製的醬汁提味，非常健康。（圖／姚舜）

松山意舍酒店本身是一設計風格強烈的時尚酒店，館內高樓規畫有兩個私廚包廂，景觀視野良好。（圖／姚舜）

原本，〈三星蔥藜麥佛卡夏〉〈黑毛豬胡椒餅〉都只列在飯店的「私廚菜單」上，但是受新冠肺炎疫情影響，外帶與外送餐飲市場正夯，松山意舍酒店不僅決定館內〈Que原木燒烤餐廳〉推出外帶與外送服務，也將私廚料理菜單加進了外帶與外送行列，食饕除了可以選擇諸如〈和牛漢堡〉、〈美式酪奶炸雞〉與〈爐烤菌菇油菜松子溫沙拉〉等〈Que〉餐廳的人氣招牌美味，更可以點購〈三星蔥藜麥佛卡夏〉、〈黑毛豬胡椒餅〉兩種藝創美食，以及〈煙燻炭燒咖啡BBQ帶骨豬肋排〉與〈核桃木煙燻慢烤牛小排〉等烹調料理相對費工費時，所以原本只有在私廚包廂內用餐才有的菜式。

〈佛卡夏麵包〉（focacia）是義大利平民麵包，據說這種麵包已千年歷史，有人說，義大大利的Pizza是由佛卡夏麵包改良而來。而製作〈佛卡夏麵包〉的食材很簡單，將麵粉、酵母、鹽與橄欖油混合成麵糰，然後直接火烤成麵包。

至於〈宜蘭蔥餅〉則是將宜蘭著名的三星蔥作餡，包在類似江浙小點〈蟹殼黃〉、又有點像北京〈馬蹄燒餅〉的圓餅中烤出。

國人愛吃蔥，舉凡〈蔥抓餅〉、〈蔥油餅〉都是國人最愛的庶民美食，而〈蔥花麵包〉更與〈肉鬆麵包〉、〈紅豆麵包〉、〈奶酥麵包〉與〈克林姆麵包〉並列為「台式麵包五霸」且歷久不衰。

孔子說，春天是吃韭蔥的季節，加上國人就是喜歡蔥味。松山意舍酒店這回啟動餐飲外帶與外送服務，決定將原本只供私廚客人吃食的〈三星蔥藜麥佛卡夏〉加入，讓周邊大樓上班族或是一般家庭都可以買去吃食。

松山意舍酒店的〈三星蔥藜佛卡夏〉，麵團中加了蔥油和豬油、三星蔥碎與紅藜麥，並以大量三星蔥作餡，烤箱烤出後的樣子有點像〈牛肉餡餅〉，但傳統中式餡餅是油煎的，這〈三星蔥藜佛卡夏〉卻是用烤的，所以沒餡餅那麼油，因麵糰中加了蔥油與豬油，熱騰騰的方一口咬下，凡人無法擋，「跨界玩味」很成功。

〈胡椒餅〉從福州傳到了台灣後成了台灣庶民美食，老麵糰做的餅，包了用胡椒與五香粉提味、並加了蔥末的豬肉餡，貼在像個汽油桶的窯烤內壁上，爐內放了炭火燒烤而成。剛出爐的〈胡椒餅〉，餅皮的表層帶著微微酥焦，口感帶有一點韌性扯勁，熱呼呼的內餡若不小心還會燙嘴，吃兩個，可以抵一餐。

松山意舍酒店作的〈黑毛豬胡椒餅〉，是用西式烘焙廚藝賦予台灣常民小食新的口感，餅皮以豬油油酥替代西方奶油加入麵團揉出千層酥結構，不似傳統台式〈胡椒餅〉那麼韌，內餡為台灣黑毛豬肉腿肉作絞肉，加了三星蔥蔥花並用豬油拌炒，咬下會帶汁，也好吃。

松山意舍私廚的菜餚烹調料理相對費工費時，且都是「市場不易嘗到的味道」，如〈煙燻炭燒咖啡BBQ帶骨豬肋排〉的美味密碼是豬排的醃醬，這醬是以咖啡，蕃茄為基底並加了西方BBQ醬熬煮濃縮，風味很獨特。 而〈核桃木煙燻慢烤牛小排〉則是用美國帶骨牛小排，以蔥、蒜與大量蔬果香料醬汁醃製，再以胡桃木低溫爐烤6小時，並在表層灑上低溫烘焙的咖啡碎出爐。

松山意舍〈Que〉原木燒烤餐廳的外帶／外送菜單內容也很多樣，其中的〈爐烤菌菇油菜松子溫沙拉〉與〈薑黃牛肉香米飯〉都融入了養生元素，而〈和牛漢堡佐脆薯〉、〈雙人炸雞分享餐〉等，則是餐廳既有人氣招牌料理，每道菜單點180元起，現訂餐再加送Que特製蜂蜜薑茶。

選購松山意舍酒店〈Que〉餐廳的菜餚，外送1公里以內需訂購2份餐點即可享免運，未滿2份餐點需加付150元外送費用。而無論是〈Que〉餐廳或私廚的菜式，外送單筆消費滿2000元即可享5公里內免費外送服務，外送距離5公里內消費未達2000元則需加付150元外送車資。

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