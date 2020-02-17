結合〈義大利佛卡夏麵包〉的作法重新詮釋〈宜蘭三星蔥餅〉，這是台北松山意舍酒店廚藝團隊致力推動「中式庶民美食西點化」而產生的「狂饗創藝」。除了這〈三星蔥藜麥佛卡夏〉之外，〈黑毛豬胡椒餅〉也是以西式烘焙廚技作出的台灣庶民味。
原本，〈三星蔥藜麥佛卡夏〉〈黑毛豬胡椒餅〉都只列在飯店的「私廚菜單」上，但是受新冠肺炎疫情影響，外帶與外送餐飲市場正夯，松山意舍酒店不僅決定館內〈Que原木燒烤餐廳〉推出外帶與外送服務，也將私廚料理菜單加進了外帶與外送行列，食饕除了可以選擇諸如〈和牛漢堡〉、〈美式酪奶炸雞〉與〈爐烤菌菇油菜松子溫沙拉〉等〈Que〉餐廳的人氣招牌美味，更可以點購〈三星蔥藜麥佛卡夏〉、〈黑毛豬胡椒餅〉兩種藝創美食，以及〈煙燻炭燒咖啡BBQ帶骨豬肋排〉與〈核桃木煙燻慢烤牛小排〉等烹調料理相對費工費時，所以原本只有在私廚包廂內用餐才有的菜式。
〈佛卡夏麵包〉（focacia）是義大利平民麵包，據說這種麵包已千年歷史，有人說，義大大利的Pizza是由佛卡夏麵包改良而來。而製作〈佛卡夏麵包〉的食材很簡單，將麵粉、酵母、鹽與橄欖油混合成麵糰，然後直接火烤成麵包。
至於〈宜蘭蔥餅〉則是將宜蘭著名的三星蔥作餡，包在類似江浙小點〈蟹殼黃〉、又有點像北京〈馬蹄燒餅〉的圓餅中烤出。
國人愛吃蔥，舉凡〈蔥抓餅〉、〈蔥油餅〉都是國人最愛的庶民美食，而〈蔥花麵包〉更與〈肉鬆麵包〉、〈紅豆麵包〉、〈奶酥麵包〉與〈克林姆麵包〉並列為「台式麵包五霸」且歷久不衰。
孔子說，春天是吃韭蔥的季節，加上國人就是喜歡蔥味。松山意舍酒店這回啟動餐飲外帶與外送服務，決定將原本只供私廚客人吃食的〈三星蔥藜麥佛卡夏〉加入，讓周邊大樓上班族或是一般家庭都可以買去吃食。
松山意舍酒店的〈三星蔥藜佛卡夏〉，麵團中加了蔥油和豬油、三星蔥碎與紅藜麥，並以大量三星蔥作餡，烤箱烤出後的樣子有點像〈牛肉餡餅〉，但傳統中式餡餅是油煎的，這〈三星蔥藜佛卡夏〉卻是用烤的，所以沒餡餅那麼油，因麵糰中加了蔥油與豬油，熱騰騰的方一口咬下，凡人無法擋，「跨界玩味」很成功。
〈胡椒餅〉從福州傳到了台灣後成了台灣庶民美食，老麵糰做的餅，包了用胡椒與五香粉提味、並加了蔥末的豬肉餡，貼在像個汽油桶的窯烤內壁上，爐內放了炭火燒烤而成。剛出爐的〈胡椒餅〉，餅皮的表層帶著微微酥焦，口感帶有一點韌性扯勁，熱呼呼的內餡若不小心還會燙嘴，吃兩個，可以抵一餐。
松山意舍酒店作的〈黑毛豬胡椒餅〉，是用西式烘焙廚藝賦予台灣常民小食新的口感，餅皮以豬油油酥替代西方奶油加入麵團揉出千層酥結構，不似傳統台式〈胡椒餅〉那麼韌，內餡為台灣黑毛豬肉腿肉作絞肉，加了三星蔥蔥花並用豬油拌炒，咬下會帶汁，也好吃。
松山意舍私廚的菜餚烹調料理相對費工費時，且都是「市場不易嘗到的味道」，如〈煙燻炭燒咖啡BBQ帶骨豬肋排〉的美味密碼是豬排的醃醬，這醬是以咖啡，蕃茄為基底並加了西方BBQ醬熬煮濃縮，風味很獨特。 而〈核桃木煙燻慢烤牛小排〉則是用美國帶骨牛小排，以蔥、蒜與大量蔬果香料醬汁醃製，再以胡桃木低溫爐烤6小時，並在表層灑上低溫烘焙的咖啡碎出爐。
松山意舍〈Que〉原木燒烤餐廳的外帶／外送菜單內容也很多樣，其中的〈爐烤菌菇油菜松子溫沙拉〉與〈薑黃牛肉香米飯〉都融入了養生元素，而〈和牛漢堡佐脆薯〉、〈雙人炸雞分享餐〉等，則是餐廳既有人氣招牌料理，每道菜單點180元起，現訂餐再加送Que特製蜂蜜薑茶。
選購松山意舍酒店〈Que〉餐廳的菜餚，外送1公里以內需訂購2份餐點即可享免運，未滿2份餐點需加付150元外送費用。而無論是〈Que〉餐廳或私廚的菜式，外送單筆消費滿2000元即可享5公里內免費外送服務，外送距離5公里內消費未達2000元則需加付150元外送車資。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。