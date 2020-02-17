一卡通公司LINE Pay Money(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)的乘車碼功能使用範圍再擴大！新增高雄輕軌、高雄市輪船(鼓山-旗津航線)及港都客運等大眾交通工具，便利民眾跨運具使用。即日(17日)起至109年6月30日前使用乘車碼付款，搭乘高雄捷運、輕軌、渡輪，每趟享LINE POINTS 20%點數回饋，109年4月30日前搭乘港都客運全線免費，民眾可多加利用享優惠，體驗出門只要帶手機的LINE Pay全方位支付服務。

一卡通公司陸續將LINE Pay Money電子支付服務之乘車碼功能拓展至多元大眾交通工具，本次納入使用範圍的高雄渡輪，是全台第一個導入行動支付的水上運輸工具。同時，為便利高雄市民搭公車的需求，再與港都客運正式合作開通乘車碼服務，不僅讓民眾免去翻找零錢的麻煩，109年4月30日前搭乘港都客運，使用乘車碼付款更享全程免費！民眾憑乘車碼已可在高雄各大交通運輸系統暢行無阻，橫跨捷運、輕軌、輪船(鼓山-旗津航線)、客運及指定路線公車，不僅嘉惠高雄市民，也讓來自其他縣市的觀光旅客享受高雄智慧旅運的便捷性。

為鼓勵民眾與旅客多加體驗，即日起至109年6月30日前使用乘車碼付款，搭乘高雄捷運、輕軌、渡輪，每趟享LINE POINTS 20%點數回饋。若LINE Pay Money連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，最高再享LINE POINTS 30%點數回饋，總計最高可享50％點數回饋，以搭乘輕軌為例，現優惠車資為10元，若連結高雄銀行帳戶並儲值，並以乘車碼搭乘即可獲50%點數回饋，等於該趟車資僅花費5元。

另外，高雄捷運公司也提供加碼優惠，民眾只要將「高雄捷運公司」LINE官方帳號加入會員(好友)並完成活動登錄，不僅可掌握最新消息，更可獲LINE POINTS點數30點，限量90,000點贈完為止。此外，指定假日搭乘高雄捷運、高雄輕軌、輪船可再享LINE POINTS 10%點數回饋，每週五還有機會再抽LINE POINTS點數50點。

淡海輕軌行動支付優惠延長，用LINE Pay Money乘車碼免費延長至5月底。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

LINE Pay Money的乘車碼功能也陸續於北部大眾交通工具開通服務，目前包含新北市的淡海輕軌、臺北客運795木柵平溪線、965板橋九份金瓜石線等兩線觀光路線都可使用。其中，新北捷運公司為鼓勵更多人使用智慧支付，帶動以淡海輕軌沿線的淡海生活圈發展，宣布延長好評不斷的免費搭乘活動，民眾以乘車碼搭淡海輕軌享全額免費，優惠將延長至109年5月31日，歡迎民眾多加使用。

(中時電子報)