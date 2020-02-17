相聲迷哭哭了，受武漢肺炎影響，每年元宵後在中友百貨登場、以相聲瓦舍演出為主的「中友藝術季」19年來首度臨時喊卡，中友百貨自即日起也將受理消費者全額退票，其中到持票券至中友百貨13F贈獎中心辦理還加贈立得清抗病毒濕巾1包。

中友百貨19年前開始和相聲瓦舍合作於元宵節後舉辦「中友藝術季」活動，由馮翊綱、宋少卿領銜演出相聲瓦舍經典劇碼，除正常售票外，也釋出部分票券搭配中友全館消費滿額贈票，19年來只有兩年因相聲瓦舍檔期無法配合由其他團體演出，每每只要打出相聲瓦舍的名號，其票券號稱比演唱會更難買，一推出就秒殺。

今年原訂於2020年2月21日、22日、23日舉辦之「2020中友藝術季-【相聲瓦舍】十五萬大軍」，其售贈票早已被搶一空，但受新冠肺炎疫情影響，雙方在審慎評估後，17日決定取消，中友百貨將於2月17日起至3月31日止接受消費者退票。

退票方式持票券至中友百貨13F贈獎中心辦理全額退費，並加贈立得清抗病毒濕巾1包，或可於年代官網下載退票申請表格填寫後附上票券郵寄回「台中年代」，郵資由主辦單位負擔，詳細退票辦法可洽中友官網www.chungyo.com.

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(中時 )