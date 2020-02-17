德國福斯汽車（Volkswagen AG，陸稱大眾汽車）表示，因憂心新冠肺炎疫情，該公司決定再次延後部分大陸工廠的開工時間。

華爾街日報報導，福斯汽車表示，其與上海汽車集團組建的合資企業上汽大眾，料將於2月24日恢復生產。此外，該公司與中國第一汽車集團組建的合資企業一汽大眾，已經恢復部分工廠的生產，並預計所有的工廠都將在未來幾日復工。

福斯指出，每家工廠恢復生產時，都將通過對工作區域定期消毒、向員工發放口罩以及在工廠入口處檢測體溫等預防性措施，確保工作環境安全無虞。

(工商 )