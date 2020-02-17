福斯汽車部分大陸工廠再延後復工時間 16:202020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國福斯汽車（Volkswagen AG，陸稱大眾汽車）表示，因憂心新冠肺炎疫情，該公司決定再次延後部分大陸工廠的開工時間。 華爾街日報報導，福斯汽車表示，其與上海汽車集團組建的合資企業上汽大眾，料將於2月24日恢復生產。此外，該公司與中國第一汽車集團組建的合資企業一汽大眾，已經恢復部分工廠的生產，並預計所有的工廠都將在未來幾日復工。 福斯指出，每家工廠恢復生產時，都將通過對工作區域定期消毒、向員工發放口罩以及在工廠入口處檢測體溫等預防性措施，確保工作環境安全無虞。 (工商 ) #福斯汽車 #生產 #大陸工廠 #時間 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸延後開工 印度藥廠憂斷鏈 04:102020/02/13 全球財經 國策顧問示警 廠商恐斷炊 04:102020/02/13 財經焦點 翻轉汽車供應鏈 電動化汽車成未來趨勢 16:012020/02/13 財經 陸1月汽車銷量年減18％ 連續19月下滑 16:212020/02/13 財經 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 00:022020/02/14 財經 《產業》TrendForce：疫情衝擊，中國汽車市場本季銷售恐降3成 15:232020/02/14 財經 大陸工廠延後開工 消費品價格蠢動 04:092020/02/15 全球財經 零部件供應問題改善 現代汽車17日起全面復工 15:192020/02/15 財經 通用汽車縮減紐澳業務 出售泰國工廠給中國長城汽車 12:162020/02/17 財經 單親媽摩鐵勒斃2子 警局應訊不發一語 14:252020/02/17 社會 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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