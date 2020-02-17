全體券商1月稅後賺10.75億元 月減近7成 16:202020/02/17 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（17）日公布今年1月份全體證券商稅後淨利10.75億元，較上（去年12月）月衰退高達68.66％。 證交所指出，1月大盤總成交值約2.357兆元，較上月減少15.25％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，另自營業務淨利益因證券評價虧損較多而較上月減少176.97％，整體來說，1月份全體證券商稅後淨利10.75億元，較上月衰退68.66％。 (工商 ) #全體 #證券商 #上月減少 #證交所 #稅後淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 精測去年獲利靚 擬配息10元 04:102020/02/13 證券．權證 宣導逐筆交易 券商全台走透透 04:102020/02/13 證券．權證 昇佳電子上櫃案 過關 04:102020/02/13 證券．權證 《業績-半導體》精測去年每股賺19.07元，擬配息10元 07:442020/02/13 財經 《金融股》玉山金今年獲利估增9.5％，EPS拚1.89元 12:332020/02/13 財經 《證交所》元大投信申請「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」資格認可 16:312020/02/13 財經 譜瑞去年每股賺31.54元 創新高 04:102020/02/14 證券．權證 疫情衝擊 群創Q1出貨估減15～19％ 04:102020/02/14 證券．權證 iSTOXX全球未來關鍵科技指數 元大投信 申請資格認可 04:102020/02/14 證券．權證 上市公司1月營收年減10.73％ 16:202020/02/17 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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