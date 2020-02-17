證交所今（17）日公布今年1月份全體證券商稅後淨利10.75億元，較上（去年12月）月衰退高達68.66％。

證交所指出，1月大盤總成交值約2.357兆元，較上月減少15.25％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，另自營業務淨利益因證券評價虧損較多而較上月減少176.97％，整體來說，1月份全體證券商稅後淨利10.75億元，較上月衰退68.66％。

(工商 )