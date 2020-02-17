血液庫存拉警報！根據台灣血液基金會統計，台北捐血站所有血型庫存都偏低，受到新冠肺炎波及，國內最大受災戶意外落在血庫身上，釀起血荒，在台灣血液基金會公開發布缺血警訊二天後，目前各地血庫庫存量略有回升，但大台北地區距離安全庫存量的7天仍有3千3百袋的缺口，呼籲熱血民眾再加一把勁。

台北捐血中心過去也曾鬧血荒。（台北捐血中心提供）

根據血液基金會統計，目前台北捐血站血液庫存量最缺，新竹捐血站則是A型和O型偏低，分別只剩5.6天和5.9天，所有血型合計6.5天，台中捐血站則是O型偏低，剩6.9天，不足7天安全庫存量。

血液基金會表示，受到疫情影響，民眾減少出入公眾場所，很多捐血活動也暫停舉辦，整體影響到民眾出門捐血意願，根據台灣血液基金會業務處處長洪英聖說，每個捐血站都有確實消毒，並對捐血嚴格實施量體溫、提供酒精及乾洗手等把關，希望民眾能夠持續發揮愛心，踴躍捐血。

所幸，在缺血的警訊曝光後，各地血庫進量日已見回升，目前台中、台南以及高雄都回到7天以上，庫存量已回穩至個別的7.7天、8.1天以及7.6天的水位。不過，洪英聖說，台北以及新竹的血庫仍在喊渴，新竹庫存僅6.5天，台北最缺、且A型、B型、O型、AB型血的個別血型都亮起最緊急的急缺「黃燈（庫存量在4天以下）」，他估算，要讓台北血庫回穩至7天以上，尚差3千3百袋。

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(中時電子報)