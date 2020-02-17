受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本宮內廳今天宣布，中止原訂本月23日在東京都皇居舉行的日皇德仁生日一般參賀。

日本放送協會（NHK）報導，宮內廳上次取消日皇生日一般參賀（祝賀），是1996年發生日本駐秘魯大使館人質危機時。

日本讀賣新聞報導，由於日本境內持續增加不知感染來源及途徑的俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，有必要防止民眾在一般參賀時群聚造成疫情擴大。

這次一般參賀是為了祝賀德仁即位後的第一個生日所舉行，原本預定當天上午由德仁與皇后雅子、秋篠宮文仁親王夫婦等皇族人士，站在皇居宮殿陽台上回應民眾祝賀。

根據德仁身邊人士表示，德仁對武漢肺炎疫情擴散感到痛心。

日本2018年舉行平成年代最後一次日皇生日一般參賀，當時有約8萬2850人到場；2017年時也有約5萬2300人造訪皇居，且近幾年來前往祝賀的外國人也持續增加。

(中央社)