警政署長陳家欽（左）赴刑事局主持疫情假新聞查處專案會議，並頒發獎勵金慰勉辛勞有功的官警。（警方提供／胡欣男台北傳真）

為避免新型冠狀病毒肺炎疫情假訊息以訛傳訛，特別是在昨16日已確認國內出現首例死亡個案，警政署認為更應密切注意防疫假訊息散播造謠，同時強化打擊囤積口罩等防疫物資。署長陳家欽17日下午至刑事局參與「查察防疫假訊息專案檢討會議」， 對同仁積極偵辦假訊息表達慰勉與肯定。

陳家欽主持專案檢討會議，會中提醒同仁執勤時要注意自身安全防護，保護自已才能保護國人。另他聽取刑事局專案報告假訊息查處情形並指示查處重點及方向，如一查獲就立即對外說明，以降低擴散、遏制不法。

據統計，自今年1月23日至2月17日止，各警察機關已偵辦散布新型冠狀病毒疫情相關假訊息72件，目前已移送43件64人。

陳家欽在會中除要求刑事局各外勤大隊全力辦理影響政府防疫工作的不法案件，並呼籲相關地檢署及地院簡易庭，能儘速偵處起訴或裁罰，才能立即遏阻與疫情有關假訊息。

另外，刑事局指出，針對近日網路謠傳國內有數百人感染新冠肺炎致死的明顯不實訊息，警方已積極偵辦中，呼籲民眾切勿製造謠言觸法。

(中時 )