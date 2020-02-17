香港面臨多事之秋，2019年「反送中」社會動蕩尚未平復，2020年開春新型冠狀病毒旋即爆發。香港城市大學學務長崔永康17日接受本報視訊專訪表示，學校為了在此特殊時期維持學術運作，做了很多努力，包括加強安保、有效抗疫等，並已展開線上教學一星期；他還透露近日偶然得知，去年香港最艱困時期城大校長郭位迅速做出許多決策，「但其實他當時抱病工作，整個下半年住院至少3次。」

去年反送中期間，香港校園成為主要衝突地點，11月中旬各大學甚至提早結束學期。城市大學近日統計，學校遭受損失和破壞超過港幣一億元。

崔永康受訪表示，去年6月以來校方一直密切留意事態發展並做出因應措施，包括由副校長層級組成「緊急事故應變小組」，保障教職員和學生安全；又如當時地鐵、巴士等一度晚間停駛，校方也為教職員和學生提供接駁服務等。

崔永康說，當時他差不多天天跟郭位商討相關事宜，去年10月郭位緊急住院，崔永康還和幾位同事破天荒戴著口罩前往香港浸會醫院，跟躺在病床上、戴著口罩、打著點滴的郭位開會，討論如何回應城市大學學生數千條有關社會動蕩對大學社群潛在影響的關注和提問。

當時許多港校校長和學生在媒體直播下面對面溝通，但多半效果不彰，甚至以衝突做結。郭位則在學校官網上書面回應學生疑問。不少港媒批評郭位「神隱」，沒人想到他其實人在病榻。崔永康說，他也是最近才得知，原來去年下半年郭位至少住院三次，其中一次還是因肺炎（非新型肺炎）住院。

「我不能評論他校校長的做法，但我們校長用很多方式跟學生溝通，包括電郵、學校官網、面對面、打電話等，只是沒攤在媒體面前，」崔永康說，大學事務繁多，學生工作只是其中一部分，但郭位願意花這些時間，因為學校的原則就是「學生利益優先」。

目前香港城市大學已經展開新學期，線上教學也已一個星期。崔永康表示，其實線上教學對城大不是新辦法，只是從以前的輔助角色轉為主角；教師們也都明白香港跟台灣一樣，也有口罩供應問題，政府希望民眾盡量待在家裡，因此必須採取線上教學。校方會時時檢討各種教學方式，滾動式修正。

(旺報 )