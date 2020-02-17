台中市長盧秀燕（左三）17日為全市8100多輛計程車提供加強消毒防疫作為。（盧金足攝）

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市合法計程車大概8100多輛，從今天起在文心拖吊場設計消毒定點，明天起在崇德拖吊場也提供計程車的消毒防疫。（盧金足攝）

疫情肆虐，影響民眾搭計程車意願，高鐵與機場的車路隊計程車大嘆「客人不敢坐車，生意掉5成！」台中市府規畫兩處地點為8000多輛計程車消毒，協助計程車業加強消毒防疫作為，增加消費者信心，市長盧秀燕17日下午到南屯區文心拖吊保管場，訪查相關防疫措施，宣導業者全力做好防疫工作，環保局現場示範消毒作業，有計程車司機表示，他自己都戴兩個口罩，除了開空調，車窗都打開，讓空氣流通，民眾可以安心來搭計程車。

盧秀燕表示，計程車的情況緩和，但生意一落千丈，為化解消費者心情惶恐，台中市府定期召回掛牌計程車司機，為6000多輛有車行的車隊，1000多輛個人車行，及500多輛多元計車掛紅牌的計程車消毒，沒有車行的計程車也請他們回來消毒，其他縣市也可仿效台中市作法，召回擴大消毒作業，解決市民搭計程車困擾，

尤其，中部昨天在出現全台首例新冠肺炎死亡案例後，民眾對搭計程車難免有所恐慌，盧秀燕說，台中市合法的計程車業的大概有8100多輛，交通局聯合環保局以及相關的局處，要求計程車司機本身要自主消毒或者積極防疫作業。

盧秀燕說，民眾憂心搭計車安不安全？她向大家報告，已與車行與車隊合作，進 行召回加強消毒的的各項防疫作業，合法計程車都是安全無虞的，經過消毒的做好防疫作業，落實防疫。

交通局長葉昭甫表示，台中市合法計程車大概8100多輛，還有掛白底紅字車牌的多元計程車500多輛，從今天起在文心拖吊場設計消毒定點，明天起在崇德拖吊場也提供計程車的消毒防疫，會規畫一個地點有個時段時機，計程車司機可以每天以就近來消毒，基本上一天噴一次就夠了，確保每個司機安全、車子安全，及乘客安全，保持良好的環境。

計程車司機表示生意掉5成，民眾不敢搭車，比上次SARS嚴重，客人搭車應該安心，因為他們更注意，自保也不會去影響客人，遇到疫情也沒辦法，希望疫情趕快平息。

(中時 )