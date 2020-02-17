新冠肺炎疫情釀災，蘋果最大代工廠富士康為了能如今交付新iPhone訂單，據陸媒報導，鄭州廠區推出「防疫返崗激勵獎金」，激勵符合條件的員工能獲得3000元人民幣(約1萬多元新台幣)作為獎金。

據先前路透報導，鴻海集團旗下富士康計畫在2月底恢復大陸50%產能，預計在3月恢復大陸80%產能，富士康則是回應，大陸各廠區正緊密配合當地政府政策，依照分批原則依序復工，每個廠區復工也依照規定執行，以員工安全為最高原則，至於各地復工情況則是依照當地政府公告為準。

據新浪科技引用雷鋒網報導，知情人士表示，目前鄭州廠、深圳廠復工情況仍不樂觀，多次與當地政府協調後，鄭州廠於2月10日小規模復工，但產能依舊處在低負荷狀態。

至於獎勵復工獎金部分，以iDPBG(integrated Digital Product Business Group)事業為主，據知情人士指出，復工第一日在廠工人為春節期間留守人員，有傳聞17日最快全體復工。鄭州廠非生產線後勤部門人員透露，若是復工後返廠人員，不能在宿舍住，必須先自我隔離，所以這些返廠工人都在觀望，導致廠內人員相當少。至於深圳廠何時復工，相關人士表示，目前富士康仍在與政府溝通當中。

蘋果供應鏈有50%都在大陸市場，富士康就是其中之一，天風國際證券分析師郭明錤近期針對iPhone最新報告指出，供應端和需求端將雙雙下滑，下調iPhone今年首季出貨量約10%。

(中時電子報)